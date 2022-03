Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen in München - Polizei ermittelt

Von: Benedikt Strobach

Am Wochenende kam es in München zu mehreren Verkehrsunfällen mit verletzten Personen. © Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Am Wochenende sind in München bei zwei Verkehrsunfällen mehrere Personen verletzt und Autos beschädigt worden. Die Polizei ermittelt zu den Ursachen.

Sowohl in Schwabing als auch in Mittersendling haben sich am Wochenende mehrere Personen bei Verkehrsunfällen verletzt. Wie die Polizei in München berichtet, entstand in einem der Fälle ein vierstelliger Sachschaden.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Am Freitagvormittag war ein 26-Jähriger mit seinem Hund an der Belgradstraße spazieren. Der vierbeinige Begleiter war dabei nicht angeleint - und sprintete plötzlich auf die Straße. Sein Besitzer folgte ihm und wurde dann von dem Pkw eines 51-Jährigen gerammt. Dabei verletzte sich der 26-Jährige und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Fahrer des Pkw als auch der Hund blieben hingegen unverletzt.

Am Auto des 51-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 1500 Euro. Für den Hund konnte kurzfristig ein Betreuer gefunden werden.

Am Samstagnachmittag befuhr eine 32-Jährige den Luise-Kiesselbach-Tunnel in Sendling mit ihrem Pkw. Hinter ihr folgte eine 39-Jährige mit seinem Auto. Als die erstgenannte Fahrerin verkehrsbedingt die Geschwindigkeit reduzierte, fuhr ihr Hintermann auf ihren Pkw auf. Durch den Aufprall wurden die 32-Jährige, die 39-Jährige und deren Beifahrer verletzt.

Sie mussten zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden. Der Hund der 39-Jährigen, der bei dem Unfall ebenfalls im Auto anwesend war, blieb unverletzt. Er wurde durch Beamte der Polizeiinspektion 15 in Sendling betreut, bis um etwa 20 Uhr ein Bekannter der Besitzerin kommen konnte, um ihn abzuholen. Die 39-Jährige wurde wegen wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.