Waffen, ein Beil und Corona-Kritik: Staatsschutz ermittelt gegen 44-jährigen Autofahrer aus München

Von: Kristina Beck

Eine Anzeige wegen Beleidigung von Personen des politischen Lebens droht einem Münchner Autofahrer, den die Polizei bei einer Verkehrskontrolle aufhielt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Bei einer Verkehrskontrolle wegen gesellschaftsfeindlicher Texte entdeckt die Polizei München im Kofferraum eine Waffe samt Munition.

Über ein Display an der Heckscheibe spielte am frühen Donnerstagabend ein 44-Jähriger gesellschaftskritische Botschaften ab. Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) handelte es sich um „beleidigende Kritik an Corona-Schutzmaßnahmen“. Eine Polizeistreife, die in der Kristallstraße Ecke Diamantstraße, unterwegs war hielt den Wagen an.

Der 44-Jährige gab an, eine Schusswaffe im Fahrzeug zu transportieren. Wie die Polizei-Recherche ergab, darf der Mann legal im Besitz von Schusswaffen sein. In Anbetracht dessen, dass sich der 44-Jährige unkooperativ verhielt, wurden mehrere Streifen hinzugezogen.

Polizei München findet Waffe, Munition und Beil bei Verkehrskontrolle

Bei der Durchsuchung des Mannes fiel auf, dass der 44-Jährige die Situation mit seinem Handy aufgezeichnet hatte. Im Kofferraum wurden eine Kurzwaffe in einem Waffenkoffer, die dazugehörige Munition und ein Beil gefunden.

Der Staatsschutz ermittle nun unter anderem wegen Beleidigung von Personen des politischen Lebens, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Es gebe nach dem derzeitigen Ermittlungsstand aber keine konkreten Hinweise, dass es sich bei dem 44-Jährigen um einen sogenannten „Reichsbürger“ handelt, berichtet die dpa.

Sämtliche Gegenstände, wie sein Mobiltelefon wurden beschlagnahmt. Sein Auto wurde zur Beweissicherung abgeschleppt.

