Polizei warnt Bürger wegen vermehrter Taschendiebstähle am Hauptbahnhof in München

Von: Sebastian Fuchs

Die Polizei warnt in der Vorweihnachtszeit vor vermehrten Diebstählen am Münchner Hauptbahnhof. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei vor Dieben am Münchner Hauptbahnhof. Sowohl in Zügen als auch im Bahnbereich war es vermehrt zu Diebstählen gekommen.

München ‒ Gerade zur Vorweihnachtszeit mit erhöhten Reisendenzahlen sind auch wieder vermehrt Taschendiebe am Münchner Hauptbahnhof und in den Zügen unterwegs. Die Polizei bittet daher um erhöhte Aufmerksamkeit.

Mehrere Diebstähle am Hauptbahnhof München und in Zügen ‒ Polizei warnt Bürger

Laut Bericht der Bundespolizei wurden am Mittwoch mehrere Diebstähle in Zügen und am Hauptbahnhof bekannt:

Fall 1: Ein 63-jähriger Mexikaner meldete den Diebstahl von zwei Gepäckstücken, die er auf der vorgesehenen Ablage in einem Zug von Dortmund nach München deponiert hatte. Als er den Zug am Hauptbahnhof verlassen wollte, bemerkte der Mann das Fehlen der Gepäckstücke. Der Inhalt besaß einen Wert von ca. 1500 Euro, berichtet die Polizei.

Fall 2: Ähnliches wurde der Polizei von einem 37-jährigen Russen gemeldet. Dem Mann war auf dem Weg von Zürich nach München sein Rucksack samt Wertsachen gestohlen worden. Er hatte das Gepäckstück auf die Ablage über seinem Sitz gelegt. Im Rucksack waren mehrere wertvolle Gegenstände, unter anderem eine Halskette von Cartier im Wert von ca. 22.700 Euro, verstaut gewesen.

Polizei warnt vor Taschendieben am Münchner Hauptbahnhof

Fall 3: Am Mittwochmorgen hat eine unbeteiligte Person drei Geldbörsen bei der Bundespolizei abgegeben, die sie zuvor an einer Treppe an der Arnulfstraße hinter einem Bauzaun in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs gefunden hatte. In den Portemonnaies befanden sich Ausweise und Scheckkarten der Inhaber, aber kein Bargeld. Laut Polizei konnten die Besitzer ausfindig gemacht werden.

Bei der Auswertung der Videoaufzeichnungen konnten drei unbekannte Frauen erkannt werden, die am Tag zuvor im Hauptbahnhof innerhalb kürzester Zeit drei Taschendiebstähle ausgeführt hatten.

Die Bundespolizei warnt aus aktuellem Anlass dieser Taten vor (Taschen)Diebinnen und Dieben im Münchner Hauptbahnhof und in Zügen.

