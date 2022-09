Wurf mit Bierflasche, Wild-Pinkler und Angriff wegen Maßkrug ‒ Polizei im Wiesn-Einsatz an der Hackerbrücke

Ermittlungen wegen Körperverletzung

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung nach einem Bierflaschen-Wurf, Angriff gegen einen Security-Mitarbeiter und gegen einen Wild-Pinkler an der Hackerbrücke.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung an der Hackerbrücke nach einem Bierflaschen-Wurf, einem Angriff wegen eines Maßkrugs und gegen einen Wild-Pinkler.

Die Hackerbrücke in München ist einer der beliebtesten Ziele für die An- oder Abreise zum Oktoberfest. Die Bundespolizei musste dort am Sonntag mehrmals eingreifen - unter anderem wegen Körperverletzung mit einer Bierflasche, Angriff auf einen Security-Mitarbeiter wegen eines Maßkrugs und einem Wild-Pinkler.

Polizei im Wiesn-Einsatz an der Hackerbrüche - Frau nach Wurf mit Bierflasche im Krankenhaus

Eine 19-jährige Wiesn-Besucherin wartete gegen 01.30 Uhr am Bahnsteig auf ihre S-Bahn, als sie eine Bierflasche von oben herab traf. Die Frau aus Unterföhring erlitt dadurch eine stark blutende Platzwunde.

Die 19-Jährige kam zur Versorgung in ein Münchner Krankenhaus. Dort wurde die Platzwunde genäht und eine Gehirnerschütterung diagnostiziert.

Erste Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass eine Flasche von einem Unbekannten von der Hackerbrücke Richtung Bahnsteig geschleudert worden war. Aufgrund des Tatorts und den Erkenntnissen der Kameraaufzeichnungen sei ein zufälliges Herunterfallen äußerst unwahrscheinlich.

Die Bierflasche wurde vor Ort sichergestellt. Die Polizei-Ermittler erhoffen sich, im Rahmen der Spurenauswertung Erkenntnisse zu einem möglichen Tatverdächtigen zu erlangen und haben Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Zudem werden Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf oder möglichen Tätern geben können gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089 / 515550 - 1111 zu melden.

Hinweis Die Bundespolizei bittet im Umgang mit Glasflaschen und Gläsern an Orten die stark frequentiert sind, besondere Vorsicht walten zu lassen. Die Mitnahme derartiger Gegenstände auf den Bahnsteig der Hackerbrücke oder in S-Bahnen ist unzulässig. Besser ist es, Flaschen oder Gläser rechtzeitig zu entsorgen oder gar nicht erst mitzunehmen. Auch eine achtlos abgestellte Flasche kann - wie auch die Verletzung der 19-Jährigen zeigt - schnell zur Gefahr werden.

Polizei zeigt Wild-Pinkler auf der Hackerbrücke wegen Körperverletzung an

Am frühen Abend beobachteten Bundespolizisten einen 23-Jährigen aus Reichersbeuern (Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen) der an der stark frequentierten hackerbrücke sein Glied entblößte und urinierte. Bei dieser Aktion traf der Wild-Pinkler mindestens eine Person.

Der stark Betrunkene wird nun wegen Körperverletzung und exhibitionistischer Handlung angezeigt.

Angriff wegen Maßkrug gegen Security-Mitarbeiter an der Hackerbrücke

Kurz nach 22 Uhr kam es auf der Hackerbrücke zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 31-Jähriger sollte seinen mitgeführten Glas-Maßkrug vor dem Abgang an der Treppe zum Bahnsteig abgegeben. Doch der Mann aus Ramersdorf weigerte sich und schlug den Security-Mitarbeiter auf den Arm und ins Gesicht.

Gegen den mit 1,76 Promille Alkoholisierten ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung.

