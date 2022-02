Postbank schließt weitere Filialen in München: Welche Standorte das sind ‒ was Postkunden jetzt wissen müssen

Von: Sebastian Obermeir

Teilen

Spätestens am 30. September ist die Postbank-Filiale am Romanplatz Geschichte. Vier weitere sind darüber hinaus geplant. © Ursula Löschau

Die Postbank schließt im Jahr 2022 fünf weitere Filialen. Die Kritik an der Post AG lässt nicht lange auf sich warten. Gerät München nun in Postamt-Not?

Ist München in Sachen Post-Filialen unterversorgt? Da scheiden sich die Geister. „Es kann niemand sagen, dass die postalische Versorgung immer schlechter wird“, meint Helmut Muhr, Regionaler Politikbeauftragter Bayern der Post AG, im Rahmen einer aktuellen Informationsveranstaltung des Referats für Arbeit und Wirtschaft (RAW).

Die Zahlen scheinen ihm Recht zu geben: 70 Filialen gab es 1994, 2021 waren es 127. Das Gesamtnetz inklusive Paketshops und Packstationen sei von 70 auf 455 gestiegen.



Alles in Butter? Von wegen.



*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

München: Postbank schließt 2022 fünf Filialen in München - Welche Standorte das sind

„Das Verbesserungspotenzial ist bei der Post AG lange nicht ausgeschöpft“, kommt die Wortmeldung von CSU-Stadträtin Alexandra Gaßmann. Christiane Hacker, für die SPD im BA Bogenhausen, wird noch deutlicher: „Wenn die Post AG weiter so mit ihren Kunden umgeht, wird sie sie auch irgendwann verlieren.“



Vier Postbank-Standorte wurden zuletzt geschlossen, was heftige Reaktionen bei den Bürgern und den Kommunalpolitikern hervorgerufen hatte (Hallo berichtete), auf die Post und Wirtschaftsreferat nun mit der Veranstaltung reagieren wollten. Man habe eine „Verunsicherung gespürt“ und den Eindruck gehabt, dass die Gründe für die Veränderungen im Filialnetz besser dargelegt werden müssten.

Die Postbank erbringe nämlich lediglich als Partner postalische Leistungen – und sei bei ihrer Filialnetzplanung völlig autark, erläutert Muhr. Nur zwei Filialen, in Bonn und Berlin, betreibt die Post AG deutschlandweit noch selbst. Die Postbank sei ein gleichwertiger Partner wie Edeka oder Rewe.

Was Muhr damit andeutet: Der Aufschrei, als die Postleistungen im Mira-Einkaufszentrum vom Rewe zu einem Mobilfunker gingen, war längst nicht so groß, wie etwa als die Postbank-Filiale in der Bergmannstraße schloss und eine Partnerfiliale im Viertel eingerichtet wurde.



Welche Postbank-Standorte in München 2022 von der Schließung betroffen sind

Nun schließt die Postbank 2022 fünf weitere Standorte, an Alternativen werde gearbeitet (siehe Kasten). Muhr hofft dabei auch auf die Hilfe der Kommunalpolitik: Besondere Expertise, wo Partnershops und Packstationen vorstellbar wären, liege bei den BAs. Die Kritik kommt auch hier postwendend: „Es kann nicht BA-Aufgabe sein, Orte für Packstationen zu suchen“, sagt Sibylle Stöhr (Grüne), BA-Chefin im Westend.

Diese Filialen schließen 2022

Postbank-Finanzcenter, Korbinianstraße 34, Schließung bis spätestens 30. September. Geplant ist die Erweiterung der bestehenden Filiale Schreibwaren Hausleiter, Illungshofstraße 2 auf zwei Schalter.

Postbank-Finanzcenter, Theresienstraße 22, Schließung bis 31. März. Einrichtung einer Partner-Filiale im Umfeld geplant. Ein nahtloser Übergang ist vorgesehen. Außerdem: Sortimentserweiterung am Filialstandort Tabak Toto Lotto Kotsche, Seitzstraße 15.

Postbank-Finanzcenter Alter Hof 6–7, Schließung bis spätestens 31. März. Auf der Suche nach Kooperationspartner vor Ort bei erweitertem Radius.

Postbank-Finanzcenter Romanplatz 1, Schließung bis 30. September. Suche nach Nachfolgestandort für eine Zwei-Schalter-Filiale in Umgebung bei nahtlosem Übergang in Vorbereitung.

Postbank-Finanzcenter, Hofmannstraße 15, Schließung bis 30. September. Zusätzliche Filiale an der Aidenbachstraße 139 bereits eröffnet. Weitere Filialeröffnung am 29. März an der Fallstraße 26.

Quelle: www.hallo-muenchen.de