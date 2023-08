Private Rundfunkanbieter kritisieren Fußball-Werbung des BR ‒ auch wegen Kooperation mit dem FC Bayern München

Von: Sebastian Fuchs

Private Rundfunkanbieter kritisieren Fußball-Werbung des Bayerischen Rundfunk.(Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Kritik an der Fußball-Werbung des Bayerischen Rundfunk: Privatsender bemängeln zum Bundesliga-Start unter anderem die Kooperation mit dem FC Bayern München.

München ‒ Am Freitag startet der FC Bayern um Star-Neuzugang Harry Kane in Bremen in die neue Saison. Zum Start der Bundesliga kommt von bayerischen Privatsendern scharfe Kritik an Werbeaktionen des öffentlich-rechtlichen Bayerischen Rundfunks (BR) rund um den Fußball.

Vereinigung Bayerischer Rundfunkanbieter kritisiert Eigenwerbung des BR durch Kooperation mit FC Bayern

Laut Deutscher Presseagentur (dpa) beklagt die Vereinigung Bayerischer Rundfunkanbieter (VBRA), dass der BR-Sender Bayern 3 unter anderem als „offizieller Radiopartner“ von Bayern München umfangreiche Eigenwerbung mache. „Dieses Sponsoring ist bislang eine Black Box. Wer hat beim BR den Vertrag zu welchen Konditionen geschlossen?“, fragte am Freitag der VBRA-Vorsitzende Felix Kovac laut einer VBRA-Mitteilung.

Unter anderem lädt der BR Hörer als VIP-Gäste ins Bayern-Stadion ein. Der VBRA will jetzt wissen, was „diese Radiopartnerschaft“ die Bürger koste, die den BR über den Rundfunkbeitrag finanzierten.

Der BR lädt Hörer als VIP-Gäste ins Stadion in München ein. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Auf dpa-Anfrage widersprach der BR den Vorwürfen: Die Sponsoring-Aktivitäten des BR bewegten sich im gemäß Medienstaatsvertrag (§10) zulässigen Rahmen, teilte der Sender mit. „Im Falle des FC Bayern handelt es sich um eine seit vielen Jahren bestehende Radiokooperation mit Bayern 3, die in erster Linie eine Verlosung von vier VIP-Tickets für jedes Heimspiel umfasst.“ Vertragspartner sei der BR. „Ein Geldfluss findet zwischen den Vertragsparteien nicht statt.“

VBRA-Vorsitzender kritisiert auch andere Aktivitäten des Bayerischen Rundfunks

Kovac kritisierte auch andere Aktivitäten des Senders: „So tritt der BR mittlerweile als Veranstalter von zahlreichen Groß-Events auf, betreibt einen eigenen Online-Shop und unter der Domain brreisen.de sogar ein eigenes Reisebüro.“ Solche Aktivitäten seien „beim BR völlig deplatziert“, sagte Kovac. „Sie verzerren zusätzlich den ohnehin unfairen Wettbewerb zwischen den beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen und den werbefinanzierten privaten Anbietern.“ Der BR solle sich stattdessen auf seinen Kultur- und Bildungsauftrag besinnen.

Der BR wies die Darstellung zurück: „Der BR betreibt kein Reisebüro, es kommen auch keine Beitragsgelder zum Einsatz.“ Eine „unabhängige kommerzielle Tochter“ organisiere mit externen Reiseveranstaltern unter dem Namen „BRreisen“ die Angebote. Die externen Anbieter führten die Reisen in alleiniger rechtlicher Verantwortung durch. „BRreisen erwirtschaftet keine Reiseumsätze, sondern erhält für die Organisation von BR-bezogenen Reiseelementen und die Vermittlung von Hörern nur eine Aufwandsentschädigung.“

Der kritisierte BR-Shop werde von einer privaten Firma betrieben, die wirtschaftlich und rechtlich unabhängig agiere. „Der BR stellt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung lediglich den Namen zur Verfügung“, teilte der Sender mit.

