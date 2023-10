Nach KVR-Verbot: Polizei muss pro-palästinensische Versammlung in München auflösen ‒ Personen festgenommen

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Bei einer pro-palästinensischen Versammlung am Montag auf dem Marienplatz in München seien laut KVR mehrfach antisemitische Äußerungen gefallen. Aus diesem Grund wurde die für Freitag geplante Versammlung eigentlich untersagt. Dennoch kamen 300 Personen am Odeonsplatz zusammen. © Matthias Balk/dpa

Trotz Verbot haben sich am Freitag in München 300 Personen zu einer pro-palästinensischen Versammlung getroffen. Die Polizei nahm Teilnehmer fest.

München / Altstadt ‒ Die Münchner Polizei hat am Freitagabend am Odeonsplatz im Zusammenhang mit einer pro-palästinensischen Versammlung mehrere Personen festgenommen. Die Stadt München hatte den geplanten „Protestmarsch“ der Gruppierung „Palästina spricht“ und vergleichbare Veranstaltungen im Vorfeld untersagt. Dennoch waren rund 300 Personen zur Versammlung gekommen.

München: Mehrere Festnahmen nach verbotener pro-palästinensischer Versammlung am Odeonsplatz

Wie die Polizei berichtet, konnten gegen 17 Uhr neben Touristen auch „Personengruppen festgestellt werden, die Kundgebungsmittel beziehungsweise palästinensische Accessoires“ mit sich führten. Diese wurden von den Einsatzkräften zunächst kontrolliert und belehrt, dass eine Versammlung am heutigen Abend verboten sei.

In der weiteren Folge veränderte sich die lose Menschenansammlung laut Polizeibericht jedoch immer mehr in eine Situation, die als Teilnahme an dem verbotenen Protest gewertet werden musste. In der Spitze waren rund 300 Personen zusammengekommen.

Nach Lautsprecherdurchsagen in Deutsch und Arabisch wurde die verbotene Versammlung aufgelöst. Ein Großteil der übrigen Personen entfernte sich nach mehrmaliger Aufforderung vom Odeonsplatz. Insgesamt war die Münchner Polizei mit 350 Einsatzkräften vor Ort.

Einige Teilnehmer der verbotenen Versammlung wurden im Nachgang festgenommen. Diese befanden sich laut Polizei am Freitagabend zum Teil noch „in der polizeilichen Maßnahme, sollen aber nach Beendigung entlassen werden“. Ihnen wird die Teilnahme an einer verbotenen Versammlung vorgeworfen.

Die Versammlung war durch das KVR verboten worden, da auf einer pro-palästinensischen Demonstration am Montagabend am Marienplatz antisemitische Äußerungen gefallen waren. Da sich im Rahmen von pro-palästinensischen Versammlungen im gesamten Bundesgebiet in der vergangenen Woche eine Vielzahl an Straftaten ereignet hätten, schätzte das KVR die geplante Demonstration als Gefahr ein.

Die Stadt München zeigte nach dem Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel Solidarität mit dem attackierten Land: Israelische Flaggen wurden auf dem Marienplatz gehisst und das Rathaus mit der Israel-Flagge angestrahlt. Zu einer pro-israelischen Kundgebung am Odeonsplatz kamen am Montag rund 850 Personen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.