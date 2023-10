Experte: Münchner IT oft auf Stand der 90er ‒ Professor watscht digitale Angebote der Stadt ab

Von: Romy Ebert-Adeikis

Ein Kritikpunkt von IT-Experte Robert Müller-Török: Bei der Stadt München kann man für jede Person digital eine Meldebescheinigung anfordern – ohne diese sein zu müssen. © Romy Ebert-Adeikis

Robert Müller-Török kritisiert die digitalen Angebote der Stadt München. Was laut dem Experten verbessert werden muss und wie das IT-Referat reagiert.

München ‒ An der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg erklärt Professor Robert Müller-Török seinen Studenten, wie die IT von Kommunen in Zukunft funktionieren sollte.

Professor Robert Müller-Török kritisiert digitale Angebote der Stadt München. © Romy Ebert-Adeikis

IT-Experte watscht digitale Angebote der Stadt München ab

Als Negativbeispiel nimmt er dann gerne seinen Wohnort München ins Visier. „Zusammengefasst besteht das E-Government-Angebot der Landeshauptstadt im Jahr 2023 aus Funktionen, die dem technologischen Stand der frühen 90er entsprechen“, bemängelt der 54-Jährige aus der Au.

Bedeutet konkret: passiv konsumierbare Informationen auf den Internetseiten der Stadt, PDF-Formulare zum Download, Ausfüllen und Ausdrucken oder eine elektronische Terminvereinbarung für einen Besuch im Amt. „Aber es gibt keine belastbare elektronische Identifikation und nicht annähernd eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung von Verwaltungsprozessen.“

Was das für Folgen hat, erläutert der Hochschulprofessor an einem konkreten Beispiel: „Ich führe meinen Studenten im Unterricht vor, wie man in München eine Meldebescheinigung für wildfremde, aus dem Telefonbuch gesuchte Personen anfordern und für die Lastschrift das Konto einer politischen Partei oder von sonst jemandem angeben kann.“



Münchner IT-Referat wehrt sich gegen Vorwürfe

Dabei seien die Technologien hinter einer elektronischen Identifikation über 30 Jahre alt, eine EU-weite Richtlinie zur eID gibt es seit 2014. „Aber in Deutschland hat man es bis jetzt versäumt, etwas in der Art umzusetzen“, moniert Müller-Török.

„Jede Dorfsparkasse ist heute gezwungen, eine Zwei-Faktor-Identifikation zu nutzen. Aber eine Stadtverwaltung braucht das nicht?“, fragt er sich. Seine Befürchtung: Wer den digitalen Bürgerservice missbrauchen will, könnte damit „sehr viel Sand ins Stadtgetriebe kippen, so amateurhaft wie das gebaut ist“.

Beim Münchner IT-Referat habe man bisher keine Hinweise auf einen „Missbrauch“ der digitalen Dienste. Trotzdem soll sich demnächst etwas tun: „Die Applikation zur Beantragung der Meldebescheinigung befindet sich derzeit in der Modernisierung. Hier spielt dann auch die eID eine höhere Bedeutung“, verspricht IT-Referentin Laura Dornheim (Grüne) auf Hallo-Anfrage. „Optional ist auch derzeit schon eine Anmeldung mit der BayernID möglich.“

München mit Problemen in Sachen E-Government nicht allein

Dass München bisher nicht auf eine elektronische Identifikation gesetzt habe, erklärt Dornheim mit der „noch relativ geringen Verbreitung und Nutzung der eID“. Um eine hohe Nutzungsquote des Angebots zu garantieren, sei bis jetzt ein niederschwelliger Zugang im Vordergrund gestanden.



Immerhin: München ist laut Müller-Török mit den Problemen nicht allein: „Sämtliche deutsche Großstädte sind in Sachen E-Government im europäischen Vergleich ziemlich weit abgeschlagen.“

Verbote und Vielfalt: Kritikpunkte eines Experten und die Reaktion des IT-Referats

Neben der elektronischen Identifikation hat E-Government-Professor Robert Müller-Török weitere Probleme der Münchner IT

ausfindig gemacht. Wo Referentin Laura Dornheim (Grüne) nachbessern will und welche Einschränkungen es gibt:

Fahrverbot-Kontrolle:

Seit 20 Jahren zahlt man in London eine Innenstadtmaut. Das Einfahren von Fahrzeugen in die City wird mit Kameras erfasst und eine entsprechende Gebühr direkt digital abgebucht. Das Dieselfahrverbot in der Münchner Innenstadt wird hingegen lediglich im Rahmen der üblichen Verkehrskontrollen überwacht. „Eine digitale Kontrolle von Fahrverboten nach britischem Vorbild scheitert am EU-Datenschutz“, teilt IT-Referentin Dornheim mit.



Ein Bus fährt in London in die videoüberwachte City-Zone ein. In München sei so eine Kontrolle des Dieselfahrverbots wegen des Datenschutzes laut IT-Referat nicht möglich. © Andy Rain/dpa

Sprachliche Diversität:

Auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch und Arabisch kann man die Internetseite der Stadt anzeigen lassen. Während Infos für Touristen übersetzt sind, landet man beim Bürgerservice häufig wieder bei Englisch. Wer online einen Behörden-Termin buchen will, wird auf eine deutsche Seite geleitet.

„Im Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetz ist verankert, dass bei Verwaltungsverfahren die Amtssprache Deutsch zu verwenden ist“, erklärt das IT-Referat. Allerdings habe der Stadtrat im März beschlossen, dass Angebote künftig in mehreren Sprachen in gleicher Qualität bereitgestellt werden sollen. „Hierzu wird ein automatisiertes Übersetzungssystem zum Einsatz kommen.“

Kita-Finder:

Wer über den städtischen Kita-Finder einen Betreuungsplatz bekommen hat, kann auch Monate später noch weitere Zusagen erhalten. Alte Bewerbungen werden vom System nicht automatisch gelöscht. „Rein rechtlich darf man sich jederzeit erneut anmelden, obwohl man versorgt ist. Eine harte Regelung ist somit leider nicht möglich“, so das Referat.

