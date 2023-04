Projekt in München zeigt, wie Integration gelingen kann: „Juno“ richtet sich an geflüchtete Frauen

Von: Sabina Kläsener

Teilen

Das Münchner Projekt „Juno“ hilft geflüchteten Frauen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. © Juno

Sport, Freizeit, Ausbildung und Arbeitsmarkt: Wie das Vorzeigeprojekt „Juno“ geflüchtete Frauen in München bei der Integration in die Gesellschaft hilft.

München ‒ geflüchteten Frauen eine Stimme geben: Das Münchner Projekt „Juno“ gibt es seit 2016. Als Reaktion auf die Flüchtlingskrise 2015 gegründet, bietet es niederschwellige Angebote, damit Frauen schneller ihren Platz in der Gesellschaft oder am Arbeitsplatz finden ‒ und erkennen, was in ihnen steckt.

Bayerisches Innenministerium fördert Münchner Vorzeigeprojekt „Juno“

Das Bayerische Innenministerium honoriert den Erfolg des Vorzeigeprojekts: Es wird heuer mit rund 118.000 Euro gefördert. Denn Integration sei eine Gemeinschaftsaufgabe, die nur zusammen bewältigt werden kann, erklärt Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

„Juno bringt geflüchtete und einheimische Frauen auf Augenhöhe zusammen. Durch die Angebote werden Frauen unterstützt, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ermutigt, sich in die Gesellschaft einzubringen.“

Sport, Freizeit, Ausbildung und Arbeitsmarkt: Vorzeigeprojekt „Juno“ hilft geflüchteten Frauen in München

Träger des Projekts ist der Verein für Fraueninteressen. Britta Coy leitet „Juno“, das Angebote in den Bereichen Sport, Freizeit, Ausbildung und Arbeitsmarkt sowie Sprachkurse bietet. In der Sprechstunde gibt es Rat und Hilfe ‒ bei behördlichen Fragen, der Suche nach einem passenden Deutschkurs, einer Ausbildungsstelle oder Kinderbetreuung.

Britta Coy leitet das Münchner Projekt „Juno“. © privat

Auch mit familiären oder gesundheitlichen Problemen können sie sich an „Juno“ wenden. Über die Jahre ist das Projekt gewachsen: „Im September 2016 haben wir angefangen und das Jahr mit etwa 40 Frauen beendet.“ Allein durch Mund-zu-Mund-Werbung der Teilnehmerinnen, aber auch Ehrenamtlichen sind es inzwischen etwa 800 Frauen und ihre Kinder.

Darunter seien nur wenige Geflüchtete aus der Ukraine, da deren Ausgangslage sehr unterschiedlich sei. Die Förderung durch den Freistaat sei extrem wichtig: „Wir arbeiten seit Jahren am Anschlag, da die Teilnehmerinnenzahlen sich extrem steigern, das Budget leider nicht“, erklärt Coy.

Schwerer Zugang zum Ausbildungs-und Arbeitsmarkt: Bessere politische Rahmenbedingungen nötig

Neben der finanziellen Unterstützung brauche es bessere politische Rahmenbedingungen. Das Projekt kooperiert auch mit Unternehmen für einen besseren Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. „Der Großteil unserer Frauen möchte im Pflegebereich arbeiten. Das ist aber aufgrund der politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sehr schwer.“

Auch die monatelangen Wartezeiten bis das Asylverfahren bearbeitet wird, kritisiert sie. Es brauche mehr Begegnungspunkte: „auch auf dem Land, um niederschwellig, Ängste und Vorurteile abbauen zu können“. Coy wünscht sich, dass das Projekt bayernweit ausgebaut wird.

Immer neue Aspekte werden Teil des Angebots. Die Integration in den Arbeitsmarkt sei ein wichtiger Teil. Schwerpunkt in diesem Jahr ist es, die Frauen ans bürgerschaftliche Engagement heranzuführen, da „viele inzwischen integriert genug sind und etwas zurückgeben wollen“, berichtet Coy.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.