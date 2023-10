Umsetzung des Projektes „Mehrgenerationenhaus“ an der Meindlstraße in München ‒ Die Pläne

Von: Daria Gontscharowa

Hinter dem Sozialbürgerhaus an der Meindlstraße 14a soll bis 2027 eine Mehrgenerationenwohnanlage entstehen. © Forth

Hinter dem Sozialbürgerhaus an der Meindlstraße 14a in München soll bis 2027 eine Mehrgenerationenwohnanlage entstehen. Die aktuellen Pläne.

München / Sendling ‒ Für Senioren, Familien und jüngere Menschen einen hochwertigen und bezahlbaren Wohnraum in Sendling zu schaffen ‒ es scheint, dass die GWG diesem Ziel nun näher rückt. Am Mittwoch, 15. November, um 14.30 Uhr lädt das Unternehmen zur Infoveranstaltung „Mehrgenerationenwohnanlage an der Meindlstraße 14a“ ins ASZ Daiserstraße 37, ein.

Mitarbeitende aus dem Wohnungsamt, dem Sozialreferat und der GWG werden vor Ort sein. Bereits 2020 hat der Stadtrat seine Zustimmung erteilt ‒ die städtische Wohnungsgesellschaft GWG darf das Grundstück an der Meindlstraße 14a bebauen.

In der Meindlstraße 14a in München sollen bald alle Generationen unter einem Dach wohnen

75 Prozent der Wohnungen werden für Senioren geplant, 25 % für Familien und jüngere Menschen. Vier Wohneinheiten sind rollstuhlgerecht und alle anderen barrierefrei geplant. Mit dem Projekt ist außerdem die Umsetzung eines neuen Alten- und Service-Zentrums im Erdgeschoss des Gebäudes verknüpft. Dieses wird das bisherige ASZ Sendling an der Daiserstraße ablösen.

Im Erdgeschoss wird allen Bewohnern ein großer Gemeinschaftsraum zur Verfügung stehen, der über das ASZ verwaltet wird. Eine speziell auf die Bewohnerschaft zugeschnittene Mobilitätstation wird das Angebot für die Mieter ergänzen. „Durch die kompakte Planung der Tiefgarage wird eine sehr hohe Freiraumqualität mit neuen Baumstandorten entstehen und eine bodengebundene Begrünung der Fassaden möglich“, teilt Daniel Abitor, Sprecher der GWG, mit.

Fertigstellung bis 2027 geplant ‒ GWG gibt Gesamtkosten bisher nicht bekannt

Der Baubeginn sei für August 2025 und die Fertigstellung für September 2027 geplant. Zu den Gesamtkosten hat sich die GWG gegenüber Hallo nicht geäußert. Die Seniorenvertretung Sendling begrüßt die Errichtung der Mehrgenerationenwohnanlage ausdrücklich. „Das Projekt berücksichtigt die oft sehr prekäre und angespannten Lage bei der Wohnungssuche der Senioren in München und speziell in Sendling“, sagt Ulrich Gammel, Seniorenbeirat Sendling.

„Ich habe bisher persönlich oft Klagen älterer Menschen gehört, die über Monate nach einer erschwinglichen kleinen Wohnung gesucht hatten und bisher immer leer eine ausgegangen sind“, fügt Gammel hinzu.

Außerdem lobt er die Errichtung des neuen, barrierefreien ASZ: „Einerseits sind die Senioren mit der jetzigen Lage in der Daiserstraße 37 zufrieden, da dort eine sehr engagierte Altenbetreuungsarbeit gemacht wird. Andererseits ist dort eben aus baulicher Sicht für Rollator-Nutzer und Rollstuhlfahrer ein Besuch nicht immer einfach.“



Freude über Projekt an der Meindlstraße in München ist groß

Auch Kai Weber, Leiter des ASZ Sendling, unterstreicht, dass die Einrichtung sich viele Jahre lang für diese Wohnanlage eingesetzt habe. „Viele Nutzer des ASZ Sendling suchen händeringend nach einer barrierefreien und bezahlbaren Wohnung“, sagt Weber.

Louisa Pehle, Mitglied des Sendlinger BA (SPD) freut sich ebenfalls auf die künftige Wohnanlage. „Wir sind sicher, dass dieses Projekt für Familien und ganz besonders für zahlreiche Senioren schöne, barrierefreie und auch bezahlbare Wohnmöglichkeiten bietet“, betont Pehle.

Was wird mit der Asylunterkunft? Auf dem Areal hinter dem Sozialbürgerhaus befindet sich aktuell eine Asylunterkunft, die im März 2024 geschlossen wird. Die Notwendigkeit, alle Bewohner gemeinsam zu verlegen, hat der Sendlinger-BA bereits im Juni thematisiert. „Viele der Geflüchteten leben bereits seit Jahren gemeinsam. Dadurch sind enge Beziehungen entstanden, die sie auch in der Bewältigung ihres Alltags tragen. Diese Gruppen auseinanderzureißen, würde eine zusätzliche Härte darstellen“, heißt es im auf die SPD Initiative hin gestellten Antrag. Das Sozialreferat kündigt nun an, dass die derzeitige Planung von der Eröffnung einer neuen Unterkunft am Freihamer Weg 69 bis Ende des Jahres ausgeht. „Das Objekt ist für die vorgesehene gemeinsame Abverlegung der Bewohnerschaft aus der Meindlstraße 14 a geeignet“, teilt das Referat mit.

