Modellprojekt der UnternehmerTUM in München: privates Auto-Teilen in Vierteln beliebter machen

Carola Puchner (li.), ihr Partner und ihre Nachbarin Anke Kotte sind nach der ersten Testphase vom Prinzip Hausflotte überzeugt. Sie teilen sich auch weiterhin ein Auto. © Ursula Löschau

Ein Modellprojekt der UnternehmerTUM will privates Auto-Teilen in Münchens Vierteln beliebter machen. Wie die Hausflotten zukünftig funktionieren sollen.

München ‒ 23 Stunden am Tag steht ein Auto in München laut Statistik nur ungenutzt herum und blockiert rund zehn Quadratmeter Platz. Der Wagen von Carola Puchner (31) wird noch seltener bewegt. Allerdings wurde er Teil eines münchenweit bisher einmaligen Pilotprojekts und hat jetzt mehrere Nutzer.

Die 31-Jährige und ihre Nachbarin Anke Kotte (56) aus der Schwanthalerhöhe waren unter den ersten Teilnehmern des Modellversuchs Hausflotte der UnternehmerTUM im Munich Urban Colab. Ihre Erfahrungen sollen nun helfen, das private Auto-Teilen in den Quartieren anzukurbeln und mit kompetenter Begleitung weiter zu verbreiten. Bis Ende des Jahres will der Projektverantwortliche Maximilian Ritz (33) rund 50 Hausflotten bilden.

Maximilian Ritz will bis Ende des Jahres rund 50 Hausflotten bilden. © Ursula Löschau

Ein Sticker an einer Ampel machte Puchner Ende 2022 auf die Idee des „Digital Hubs Mobility“ bei der UnternehmerTUM aufmerksam. „Das klang irgendwie spannend. Ich habe mich dort gemeldet und registriert“, sagt sie. Vom Team Hausflotte bekam sie alle nötigen Infos, Werbung in ihrem Häuserblock machte sie selbst mit Flyern.

„Ich bin bestimmt vier Wochen lang an dem Aushang vorbeigegangen, bis ich darauf geantwortet habe. Dabei ist es doch eigentlich total naheliegend“, erinnert sich Kotte. Dann wurden sich die Nachbarinnen schnell einig ‒ nicht zuletzt dank der zur Verfügung gestellten Hilfsmittel.

Das Auto der Nachbarin entspannt per App buchen

Über eine App, die von einem projektbeteiligten Startup entwickelt wurde und stetig optimiert wird, bucht Kotte bei Bedarf Carola Puchners Auto. Auch die Schlüsselübergabe erfolgt digital mithilfe einer sogenannten Flinkey-Box im Auto, die eigens dafür ausgetüftelt wurde.

Die rechtlichen Fragen sind über eine Zusatzversicherung für die Ausleiher geklärt, die ebenfalls von Projektpartnern für das Hausflotte-Modell zugeschnitten wurde. Alles Weitere, zum Beispiel, was die Nutzung kostet, klären die Nachbarinnen miteinander.

„Das macht es für mich insgesamt so einfach und so sympathisch zugleich“, freut sich die 56-Jährige. Ihrer Nachbarin geht es ebenso: „Das Auto ist eh‘ da. Und so ist es wenigstens eine Art Mobilitätsversicherung für mehrere.“ Nur mit dem Unterschied zu bestehenden kommerziellen Sharing-Modellen, dass der Nutzerkreis auf wenige und vertraute Menschen beschränkt sei.

Sollte das fast 20 Jahre alte Auto allerdings schlappmachen, will die 31-Jährige kein eigenes mehr. „Dann versuchen wir, mit anderen hier im Viertel eine Hausflotte zu bilden.“

Jeder kann in München „in nur vier Schritten seine eigene Hausflotte starten“

Geht es nach dem Projektbetreuer, wird die Idee bis in einigen Monaten in München auch schon weiter verbreitet sein. „Es geht vor allem darum, die Hürden im Kopf abzubauen und zu zeigen, wie einfach es eigentlich ist“, betont der 33-Jährige. Meldungen sind jederzeit möglich. Mit einem dafür entwickelten Leitfaden kann laut Ritz jeder „in nur vier Schritten seine eigene Hausflotte starten“.

App, Box und Versicherung werden während der weiteren Pilotphase noch kostenlos zur Verfügung gestellt. Das ermöglichen diverse Kooperationspartner wie die BMW Group, die MVG, Any­move und die Stadt München. Früher oder später soll das Konzept sich selbst tragen, „als ein weiterer Baustein der Mobilitätswende“, wünscht sich Ritz.

An deren Notwendigkeit besteht für ihn kein Zweifel: bei aktuell 752.000 Autos in München (Quelle: Statitisches Amt), die laut Umweltbundesamt 96 Prozent der Zeit nicht bewegt würden. Alle Informationen zum Pilotprojekt gibt es auf der Internetseite www.hausflotte.de.

