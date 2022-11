Straßenblockade durch Demonstranten am Münchner Stachus - Wer dahinter steckt

Von: Kevin Wenger

Klimademonstranten der Organisation „Letzte Generation“ klebten sich vor einige Zeit schon einmal am Mittleren Ring und am Flughafen auf die Straße. Heute schlugen sie am Stachus zu. (Symbolbild) © dpa/Matthias Balk

Zum wiederholten Male klebten sich Klimademonstranten auf eine Münchner Straße. Dieses Mal setzten sich einige Personen auf eine Straße am Stachus.

Am Donnerstagvormittag, um 10:30 Uhr, blockierten Klimademonstranten am Münchner Stachus eine Straße und stoppten somit den Verkehr. Mit ihrer Aktion fordern sie die Regierung dazu auf, stärker gegen den Klimawandel vorzugehen.

Die Aktivisten klebten bis in den Nachmittag hinein auf der Straße, die von Einsatzkräften geräumt wurde, um diese so wieder sicher für den Verkehr freigeben zu können. Insgesamt 17 Personen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren waren am Protest beteiligt

Klimaprotest in München: OB Reiter zeigt null Toleranz gegenüber der Art des Protests

Kurze Zeit darauf äußerte sich Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zu den Vorfällen. In einem Statement begrüßt er auch unbequemen Protest und wird Demonstrationen auch weiterhin ermöglichen. Jedoch spricht er sich klar gegen die Art des hier gezeigten Protestes aus. Straßen zu blockieren halte er für „unerträglich“ und ermahnt Demonstranten besonders in Hinblick auf den tödlichen Unfall in Berlin, als einer verunglückten Radlerin womöglich zu spät geholfen wurde, da der Rettungswagen die Straßenblockade nicht passieren konnte.

Aufgerufen zum Protest hat erneut die Gruppe „Letzte Generation“, welche schon für Straßenblockaden in München in der Vergangenheit, so unter anderem auf der A95 und am Flughafen, gesorgt hatte. Die Gruppe hat heute ebenso für Proteste in Berlin und Freiburg im Breisgau gesorgt und zu Autobahn-Blockaden um München aufgerufen.

