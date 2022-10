Prozess um „Hängt die Grünen“-Plakate von Der III. Weg in München ‒ Anklage wegen Aufruf zum Totschlag

Von: Jonas Hönle

Das Wahlplakat der Splitterpartei Der III Weg hing in München über einem Plakat der Grünen. © Bodo Schackow/dpa

Wegen Volksverhetzung und Aufforderung zum Totschlag stehen zwei Männer der rechtsextreme Splitterpartei Der III. Weg in München vor Gericht.

Vor dem Amtsgericht in München hat am Dienstag der Prozess wegen Plakate der rechtsextremen Splitterpartei Der III. Weg mit dem Slogan „Hängt die Grünen“ begonnen. Angeklagt sich zwei Männer, darunter ein szenebekannter Neonazi, wegen Aufforderung zum Totschlag und Volksverhetzung.

„Hängt die Grünen“-Plakate von Der III. Weg - Prozess in München wegen Aufruf zum Totschlag

Laut Staatsanwaltschaft sind die Angeklagten für mehr als 25 Plakate verantwortlich, die während des Bundestagswahlkampfes im September 2021 in München sowie Cham und Roding in der Oberpfalz aufgehängt wurden. Eines davon hing in Sichtweite des Stadtbüros der Grünen in München. Die Wahlplakate wurden damals von der Polizei abgehängt.

Das sei keine freie Meinungsäußerung mehr, sagte ein Zeuge laut dpa, der selbst Mitglied der Grünen ist. Er hatte eines der Plakate im September 2021 in München entdeckt und alarmierte die Polizei.

Der Spruch habe ihn betroffen gemacht. „Das ist schon fast Aufruf zu einer Straftat“. Ähnliches berichtete der Vorsitzende der Münchner Grünen, Joel Keilhauer. Er sei von Parteimitgliedern aufmerksam gemacht worden, die sich von dem Slogan bedroht gefühlt hätten.

Männer wegen Volksverhetzung während des Bundestagswahlkampfes vor Gericht

Die Angeklagten wollten sich Prozessbeginn nicht zu den Vorwürfen äußern. Der 65-Jährige war damals Vorsitzender der Partei Der III. Weg und gilt nach Ansicht der Staatsanwaltschaft als Verantwortlicher im Sinne des Presserechts. Zudem soll er die Aufhängung an Orten in Bayern und auch in Sachsen veranlasst haben. Der 42-Jährige war der Anklage zufolge stellvertretender Vorsitzender des Landesverbands Bayern.

