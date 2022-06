Prozess gegen U-Bahn-Fahrer wegen Missbrauchs eines Minderjährigen in München beginnt

Von: Benedikt Strobach

Am morgigen Dienstag, 7. Juni, beginnt am Landgericht München I der Prozess gegen einen ehemaligen U-Bahn-Fahrer. Der 23-Jährige soll einen Minderjährigen missbraucht haben.

Am Dienstag beginnt am Landgericht München I der Prozess gegen einen ehemaligen U-Bahn-Fahrer. Der 23-Jährige soll einen Minderjährigen missbraucht haben.

Am morgigen Dienstag, 7. Juni, beginnt der Prozess gegen einen ehemaligen U-Bahn-Fahrer in München. Der 23-Jährige soll einen Minderjährigen missbraucht haben.

München: Prozess gegen ehemaligen U-Bahn-Fahrer wegen Missbrauchs eines Minderjährigen beginnt am Landgericht

Er soll sich mit dem Kind mehrfach in der U-Bahn verabredet, es geküsst und begrapscht haben - unter anderem in der Fahrerkabine. Der Mann ist auch wegen Verbreitung von Kinderpornografie angeklagt. Der Prozess beginnt um 9.30 Uhr am Landgericht München I.

Bereits im Jahr 2018 war ein U-Bahn-Fahrer in München zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden, weil er eine 18-Jährige vergewaltigt hatte, die betrunken in seiner Bahn eingeschlafen war. In einer öffentlich nicht zugänglichen Wendeanlage der U-Bahn hatte der Mann sie begrapscht und vergewaltigt. Eine Videoanlage hatte die Tat aufgezeichnet.

Auch einer der Übergriffe auf das Kind, um die es ab morgen vor Gericht geht, soll sich in einer solchen Wendeanlage zugetragen haben. Nach Angaben der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wurde der Angeklagte im November 2020 nach seinem Dienst verhaftet. Sein Anwalt habe wenige Tage später die Kündigung für den ehemaligen Fahrer bei der MVG eingereicht.

Ein Sprecher betonte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass die MVG bei der Einstellung neuer Mitarbeiter Wert „auf einen einwandfreien Leumund“ lege, der seit 15 Jahren durch ein Führungszeugnis bestätigt werden müsse. „Sollte eine Kollegin oder ein Kollege durch straffälliges Verhalten auch während ihrer/seiner Dienstzeit auffällig werden, würden wir entsprechende Maßnahmen ergreifen“, sagte der Sprecher.

