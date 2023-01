Ein Quilt für München ‒ Stadt sucht Teilnehmer für Partnerstadt-Aktion

Von: Kristina Beck

München und seine Partnerstädte kreieren gemeinsam einen Quilt. Mitmachen ist erwünscht. © Stadt München

Patchworken über Grenzen hinweg: Textil-Interessierte aus den Partnerstädten Münchens erschaffen gemeinsam einen Quilt für die Landeshauptstadt.

München ‒ Schottland, Frankreich, Simbabwe, Italien, Israel, Ukraine, USA, Japan, Deutschland ‒ Städte dieser Länder sollen ein gemeinsames Werk kreieren, das bald das Foyer des Festsaals im Alten Rathaus zieren soll: einen Quilt für München.

Mit Unterstützung der Münchner sowie Bürger von Edinburgh, Bordeaux, Verona, Sapporo, Cincinnati, Kyiv, Harare und Be’er Sheva soll aus vielen einzelnen Textilblöcken ein gemeinsamer großer Wandteppich entstehen – „als buntes und kreatives Zeichen der Verbundenheit Münchens mit seinen Partnerstädten“, teilt die Stadt München mit. Deshalb sollten auch alle Beiträge einen thematischen Bezug zu München oder einer Partnerstadt haben.

Bürger aus verschiedenen Ländern der Welt erschaffen für München einen gemeinsamen Quilt

Die Vorgaben an den Quilt sind simpel: Die einzelnen Textilblöcke müssen quadratisch sein mit einer Seitenlänge von 30,5 cm plus einer Nahtzugabe von 1,5 cm (Gesamtbreite 32 cm). Die Blöcke können in beliebiger Technik ausgeführt werden. Auf dreidimensionale Werke oder Verarbeitung von Gegenständen sollte nach Angaben der Stadt verzichtet werden. Applikationen sollten mindestens 2,5 Zentimeter Abstand zum Rand halten.

Das fertige Gesamtkunstwerk wird im Rahmen eines Festakts im Alten Rathaus aufgehängt, zu dem auch die Quilter eingeladen werden.

Wo schicke ich meine Quilt-Teile hin? Beiträge zum Quilt für München können bis 31. Mai eingeschickt werden an: Landeshauptstadt München, Direktorium – Protokollabteilung, z. Hd. Frau Deller, Marienplatz 8, 80331 München.

