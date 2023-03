Radler und E-Scooter gefährden Fußgänger im Lehel: BA für verbessertes Verkehrs-Konzept in München

Von: Gabriele Winter

Im Lehel in München sind viele Fahrräder und Roller unterwegs – doch oft werden sie zur Gefahr für Fußgänger. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa

Fußgänger gegen Radler, alle gegen E-Scooter: Für ein besseres Miteinander aller Verkehrsteilnehmer in München setzt sich nun der BA1 ein.

Lehel ‒ Einmal wurde Gabriele Westerloh bereits zu Fall gebracht. Die Rentnerin versuchte, einem Radfahrer auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg auszuweichen und ist dabei gestürzt. „Das Schlimmste war ‒ der ist einfach weitergefahren!“ Westerloh hat den Eindruck, dass sich solche Situationen in der Stadt häufen.

Bezirksausschuss setzt sich bei der Stadt München für Rechte von Fußgängern ein

Vor allem im Lehel, wo sie wohnt, fühlt sie sich als Fußgängerin zunehmend unsicher und hat sich deshalb hilfesuchend an den Bezirksausschuss gewandt. Bei der jüngsten Sitzung bat sie den BA darum, „sich bei der Stadt für die Rechte der Fußgänger einzusetzen“.

Damit rannte Westerloh offene Türen ein. Die BA-Vorsitzende Andrea Stadler-Bachmaier (Grüne) regte an, für Radfahrer an Wegen, die sie zusammen mit Fußgängern nutzen, überall Schrittgeschwindigkeit einzuführen. Das gebe es bereits teilweise auf den Ludwigsbrücken, müsse aber ausgeweitet und stärker kontrolliert werden.

Radler und E-Scooter gefährden Fußgänger in München ‒ „Leider fehlt es an Kontrollen“

Westerloh pflichtete ihr bei und wies auf ein weiteres Problem hin: Neben Eltern und Kindern mit Rädern würden auch viele E-Scooter-Fahrer die Bürgersteige nutzen. „Roller gehören auf die Straße, die dürfen dort gar nicht fahren“, wandte BA-Vize Wolfgang Püschel (SPD) ein.

„Leider fehlt es an Kontrollen“, berichtete Gabriele Westerloh. „In dem Haus, in dem ich wohne, ist eine Augenarztpraxis. Wenn dort ältere Leute, die schlecht sehen, auf die Straße gehen, werden sie oft fast von Radlern umgerissen oder sie fallen über schlecht abgestellte Roller.“

BA will Kampagne für besseres Miteinander aller Verkehrsteilnehmer in München entwickeln

Philippe Louis (Grüne) gab zu bedenken, dass die E-Scooter aber „auf dem Gehweg abgestellt werden müssen“ und schlug vor, das Abstellkonzept der Altstadt auf das Lehel auszuweiten sowie spezielle Flächen zu schaffen.

Bernhard Wittek (CSU) outete sich als gelegentlicher E-Scooter-Fahrer und regte an, verstärkt mit den Anbietern an Lösungen zu arbeiten. So ließen sich beispielsweise Nutzer, die den Roller wiederholt falsch abstellten, über die App ermitteln und gegebenenfalls mit einem Bußgeld zur Rechenschaft ziehen.

Der BA will mit dem ADFC eine Kampagne zum verbesserten Miteinander aller Verkehrsteilnehmer in München entwickeln. (Symbolbild) © Gabriele Winter

Gleichzeitig will der BA an den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und den Fußgängerverein Fuß e.V. herantreten und eine Kampagne für ein besseres Miteinander aller Verkehrsteilnehmer entwickeln. Beim ADFC zeigt man sich grundsätzlich gesprächsbereit und ist gespannt.

