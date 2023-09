Anzeige und Führerscheinentzug: 18-jähriger Raser flieht vor Polizeikontrolle in München

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Ein 18-jähriger ist in München vor einer Verkehrskontrolle geflohen. Die Polizei konnte den Raser stellen. © Frank Rumpenhorst/dpa

In München ist ein 18-jähriger Mann mit seinem BMW vor einer Verkehrskontrolle der Polizei geflohen. Die Beamten konnten den Raser stellen.

München ‒ In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte eine Streife der Münchner Polizei eine Verkehrskontrolle auf dem Isarring durch. Gerade als die Beamten anschließend wieder in ihr Dienstauto stiegen, fuhr ein BMW mit überhöhter Geschwindigkeit und laut aufheulendem Motor an ihnen vorbei.

+++ Ausstellung über illegale Auto-Rennen im Deutschen Museum München +++

18-Jähriger flieht vor Polizeikontrolle in München

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und beobachteten zunächst das auffällige Fahrverhalten des Rasers. Laut Bericht der Polizei beschleunigte er immer wieder, um dann abrupt abzubremsen. Er wechselte mehrfach die Fahrspur und schien andere Autos zu einem Rennen auffordern zu wollen.

Die Beamten wollten den Fahrer daher kurz nach der John-F.-Kennedy-Brücke einer Verkehrskontrolle unterziehen. Wie die Polizei berichtet, schien es zunächst so, als wolle er der Aufforderung nachkommen. Er folgte dem Streifenwagen in Richtung Effnerplatz.

Kurz darauf gab der Fahrer aber plötzlich Gas und versuchte der Polizei zu entkommen. Er flüchtete über den Isarring durch den Richard-Strauß-Tunnel. An der Abfahrt zur A94 in Richtung Passau konnte der Verkehrssünder aber von der Streife gestellt werden.

+++ 605 illegale Rennen auf Bayerns Straßen ‒ Rekordwert bei den Rasern im Auto und auf dem Motorrad +++

Flucht vor Polizeikontrolle: 18-Jähriger wegen illegalem Autorennen angezeigt

Bei der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass sich der 18-jährige Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss befand. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des jungen Mannes.

Er wird nun wegen illegalem Kraftfahrzeugrennens angezeigt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.