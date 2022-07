Nach rassistischer Beleidigung: 24-Jähriger wird in München brutal zusammengeschlagen - Polizei ermittelt

Von: Benedikt Strobach

Wie die Polizei München meldet, wurde ein 24-Jähriger nach rassistischen Äußerungen von drei Unbekannten zusammengeschlagen. © Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 24-Jähriger ist am Ostbahnhof in München von drei Unbekannten brutal zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt worden. Zuvor war der Mann durch rassistische Äußerungen aufgefallen. Die Polizei ermittelt.

Der 24-Jährige soll, wie eine Zeugin laut Polizei berichtet, am U-Bahn-Halt des Ostbahnhofs mehrere Personen am Mittwochabend angesprochen und rassistisch beleidigt haben. Daraufhin geriet er zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit den drei späteren Tätern. Diese griffen den Münchner daraufhin an und verletzten ihn schwer.

Sie schlugen ihm mehrfach gegen den Kopf. Der 24-Jährige musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert werden. Die Angreifer flohen vom Tatort. Die Polizei fahndet derzeit nach ihnen. Dazu wurde auch ein Zeugenaufruf gestartet. Die Polizei beschreibt die Täter wie folgt:

Männlich, circa 170 cm groß, kräftige Statur, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, indisch-pakistanisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, unrasierter 3-Tage-Bart; bekleidet mit weißem Poloshirt/Hemd mit roter Aufschrift am Kragen, schwarze Cargohose, schwarze Stiefel, führte schwarzen Rucksack mit sich.

Männlich, circa 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, schlanke Statur, orientalisch Aussehen, kurze schwarze Haare; bekleidet mit schwarzer Kleidung, führte braun/schwarze Umhängetasche von „Eastpak“.

Männlich, circa 185 cm groß, kräftige Statur, indisch-pakistanisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, unrasierter 3-Tage-Bart; bekleidet mit schwarze Kleidung, führte schwarze Umhängetasche mit sich.

Personen, die etwas im Tat-Zeitraum beobachtet haben, sollen sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Telefon 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.