25 „Ratschbankerl“ in München sollen zum Gespräch einladen und gegenseitigen Austausch anregen

Von: Sebastian Fuchs

Bürgermeisterin Verena Dietl (re.) und Sozialreferentin Dorothee Schiwy nutzen ein „Ratschbankerl“ in München für eine Besprechung. © Michael Nagy

25 neue „Ratschbankerl“ sollen Münchner zum Gespräch und gegenseitigen Austausch anregen. Wie das Konzept funktioniert und wo sich die Bänke befinden.

München ‒ In München gibt es jetzt 25 neue „Ratschbankerl“. Wer sich auf einer davon niederlässt, lädt andere auf ein Gespräch ein und stellt sich auch selbst als Gesprächspartner zur Verfügung. So soll der gegenseitige Austausch angeregt werden.

Die „Ratschbankerl sind auf das gesamte Stadtgebiet verteilt. Jeweils eines steht beispielsweise am Nußbaumpark am Sendlinger Tor und am Normannenplatz in Bogenhausen.

Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) hofft mit dem Konzept vor allem die Einsamkeit im Alter zu bekämpfen: „Menschen können sich spontan und ungezwungen treffen und dabei ins Gespräch kommen. Dies kann dazu beitragen, soziale oder sprachliche Barrieren zu überwinden. Viele Menschen, insbesondere die Senioren unserer Stadt, vereinsamen immer weiter ‒ nicht nur als Folge der Corona-Pandemie. Mit den ,Ratschbankerln‘ möchten wir ein sichtbares Symbol gegen Einsamkeit für alle Altersgruppen setzen und gleichzeitig kleine Orte der Begegnung schaffen. Im besten Fall entstehen neue Freundschaften, die gegenseitige Unterstützung ermöglichen.“

Die genauen Standorte der Bänke sind unter muenchen.de/ratschbankerl oder per QR-Code an den jeweiligen Bänken zu finden.

