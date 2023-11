Mehrere Raubdelikte am Wochenende in München ‒ Polizei sucht Täter

Von: Benedikt Strobach

Drucken Teilen

Am Wochenende ist es zu drei Raubüberfällen in München gekommen. Die Münchner Polizei konnte zwei Täter fassen, sucht aber in zwei Fällen noch. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Am Wochenende sind mehrere Menschen in München ausgeraubt worden. Die Polizei konnte zwei Täter fassen, sucht aber auch nach weiteren.

München / Altstadt / Trudering ‒ Am Wochenende sind in München mehrere Personen ausgeraubt worden. Die Polizei berichtet von drei Fällen ‒ und sucht in zweien davon noch nach den Tätern.

+++ Trümmerfeld auf Freisinger Landstraße: Schwerverletzte Personen nach Unfall in München +++

Mehrere Raubdelikte am Wochenende in München: Zwei Jugendliche am Marienplatz bedroht ‒ Polizei sucht Täter

Der erste Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend am Marienplatz. Dort waren gegen 19.25 Uhr zwei Jugendliche unterwegs. Die beiden 15-Jährigen wurden unvermittelt von einer Gruppe angesprochen und beleidigt. Es folgte eine kurze verbale Auseinandersetzung, in deren Folge die Jugendlichen aufgefordert wurden, ihre Wertsachen auszuhändigen. Die 15-Jährigen übergaben der fremden Gruppe einen kleinen Geldbetrag.

Im Anschluss gingen sie nach Hause und erzählten ihren Eltern von dem Vorfall. Diese erstatteten daraufhin Anzeige bei der Polizei. Diese sucht nun Zeugen, die im Bereich des Marienplatzes zwischen 19.25 und 19.45 Uhr Beobachtungen gemacht haben. Personen können sich unter der Telefonnummer 089/2910-0 beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 21 (Raubdelikte), melden.

+++ Erster Schnee in München: Kommt nun der Winter? Die DWD-Prognose +++

Mehrere Raubdelikte am Wochenende in München: Jugendgruppe greift 51-Jährige in Trudering an ‒ Polizei sucht Täter

Der zweite Vorfall ereignete sich wenige Stunden später, gegen 22 Uhr auf der Friedenspromenade in Trudering. Eine 51-Jährige radelte dort die Straße entlang. Fünf Jugendliche kamen ihr zu Fuß entgegen. Als die Frau langsam an der Gruppe vorbeifuhr. griff ein Mitglied ihr an das Fahrrad und rüttelte stark daran. Die 51-Jährige stürzte daraufhin.

Die Gruppe nutzte das, um ihren Rucksack aus dem Fahrradkorb zu entwenden. Anschließend flüchteten die Jugendlichen unerkannt in unbekannte Richtung. Die 51-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei, die auch in diesem Fall nun Zeugen sucht. Personen, die im Bereich der Friedenspromenade Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer 089/2910-0 beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, melden.

+++ Exhibitionist belästigt Gruppe in München +++

Mehrere Raubdelikte am Wochenende in München: 27-Jähriger wird gewaltsam zu Boden gebracht ‒ Polizei fasst zwei Täter

Der dritte Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Samstags. Ein 27-Jähriger war gegen 4 Uhr auf der Sonnenstraße unterwegs. Er führte eine Papiertüte mit sich. Auf deren Inhalt waren wohl zwei zu diesem Zeitpunkt unbekannte Männer scharf. Sie sprachen den 27-Jährigen an. Als dieser sich aber nicht auf ein Gespräch einlassen wollte, stießen sie ihn gewaltsam zu Boden und versuchten, an die Tüte zu kommen.

+++ Bei Rekordspiel: Schiedsrichter Felix Brych aus München verletzt sich am Kreuzband +++

Eine Streife der Münchner Polizei konnte den Vorfall beobachten. Die Beamten schritten daraufhin sofort ein und nahmen die beiden Angreifer fest. Es handelt sich bei diesen um einen 20- sowie einen 21-Jährigen. Bei beiden wird nun durch einen Ermittlungsrichter geprüft, ob sie in Haft müssen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem und den anderen beiden Fällen führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

+++ Nach Verpuffung: 39-Jährige beim Befüllen eines Ethanolofens lebensgefährlich verletzt +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.