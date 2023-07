Versuchter Raub in München: Polizei nimmt Verdächtige am Pasinger Bahnhof fest ‒ 38-Jähriger leicht verletzt

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

(Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In München sind drei Männer mit einem Raub gescheitert. Sie hatten versucht, Geld von einem 38-Jährigen zu erpressen. Die Polizei sucht Zeugen.

München/Pasing ‒ Ein 38-jähriger Mann war in der Nacht auf Sonntag in der Innenstadt in eine Trambahn in Richtung Pasing gestiegen und dort auf drei ihm unbekannten Personen gestoßen. Sie hätten ihn zunächst nach Wechselgeld gefragt.

Mit der Tram fuhren die vier Männer gemeinsam bis nach Pasing, wo der 38-Jährige erfolglos versuchte, Geld abzuheben, um wechseln zu können. Wie die Polizei berichtet, begann einer der Täter daraufhin, den 38-Jährigen zu schlagen und zu treten. Dabei forderte er Geld.

Münchner Polizei nimmt Verdächtige am Pasinger Bahnhof fest ‒ Ein Täter auf der Flucht

Der Angegriffene konnte sich losreißen und wandte sich an eine Streife der Bundespolizei. Die Täter ergriffen die Flucht. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten in der Nähe des Tatortes zwei 16 -jährige Tatverdächtige festnehmen. Der dritte unbekannte Täter ist weiterhin flüchtig, berichtet die Polizei.

Der 38-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Geld wurde nicht entwendet. Die beiden festgenommenen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit ihren Erziehungsberechtigten entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank; bekleidet mit hellgrauem Pullover

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Pasinger Bahnhofsplatz (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.