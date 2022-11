Bedrängt und ausgeraubt: 14-Jährige von Teenager-Gruppe am Harras bestohlen ‒ Polizei München sucht Zeugen

Von: Kristina Beck

In München fahndet die Polizei nach fünf jugendlichen Tätern. Sie sollen am Sonntagnachmittag zwei 14-Jährige am Harras angegriffen und beraubt haben. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Zwei 14-Jährige werden am Sonntagnachmittag am Harras von fünf Jugendlichen beraubt. Die unbekannten Täter können entkommen. Polizei München sucht nach Zeugen.

Zwei 14-Jährige wurden am Sonntag gegen 18 Uhr am Harras von fünf bislang unbekannten Jugendlichen in ein Gespräch verwickelt und gebeten, mit ihnen zu kommen.

Wie aus der Polizeimitteilung hervorgeht, wurde einer der beiden 14-Jährigen in einer Ecke des Platzes von einem Jugendlichen aus der Gruppe heraus am Hals gepackt, gegen die Wand gedrückt und sein Basecap weggenommen.

Raub-Überfall am Harras: Teenager-Gruppe raubt 14-Jährigen aus

Außerdem wurden aus seiner Bauchtasche von einem weiteren Jugendlichen aus der Gruppe seine Kopfhörer sowie sein Schülerausweis entnommen.

Zeitgleich wurde auch der zweite 14-Jährige durch einen weiteren Jugendlichen aus der Gruppe gegen die Wand gedrückt und zur Herausgabe seiner Sachen aufgefordert.

Anschließend wurde dieser jedoch wieder losgelassen und die Gruppe flüchtete in Richtung U-Bahn-Haltestelle Am Harras, nachdem die beiden 14-Jährigen um Hilfe gerufen hatten.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 ‒ Männlich, 14 bis 15 Jahre alt, ca. 180 cm groß, südeuropäischer Typ, Flaum auf der Oberlippe; trug eine schwarze Jacke, graue Jogginghose der Marke „Smilodox“ und weiße Sneaker

Täter 3 ‒ Männlich, 14 Jahre alt, ca. 160 cm groß, südeuropäischer Typ; trug eine schwarze Jacke mit pelzbesetzter Kapuze und graue Jogginghose der Marke „Smilodox“

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Harras und Plinganserstraße (Mittersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

