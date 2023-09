Raubüberfall in der Nähe des Wiesnclubs in München: 41-Jähriger im Krankenhaus ‒ Polizei sucht Zeugen

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Zwei unbekannte Täter haben in der Nähe des Wiesnclubs in München zwei Personen überfallen. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Zwei unbekannte Täter haben in der Nähe des Wiesnclubs in München zwei Personen überfallen. Sie schlugen beiden Opfern ins Gesicht und stahlen Bargeld.

München ‒ Laut Polizei hatte eine 37-jährige Frau am Freitag, gegen 5:00 Uhr im Umfeld des Wiesnclubs ihre Handtasche verloren. Sie begann diese vor dem Club zu suchen. Ein 41-jähriger Münchner kam dazu und half ihr bei der Suche.

Zwei bislang unbekannte Männer sprachen die beiden Suchenden an und gaben vor, eine Handtasche gesehen zu haben. Sie boten der 37-Jährigen an, sie ihr zu zeigen und lotsten die Frau und ihren 41-jährigen Begleiter an eine einsamere Stelle in der Nähe.

Raubüberfall in der Nähe des Wiesnclubs in München: 41-Jähriger im Krankenhaus ‒ Polizei sucht Zeugen

Dort teilten sie den beiden Opfern mit, dass sie nun ausgeraubt würden und schlugen laut Polizei beiden unvermittelt ins Gesicht. Als der 41-Jährige zu Boden fiel, prügelten die beiden Täter weiter auf ihn ein und stahlen in Anschluss einen zweistelligen Geldbetrag aus seiner Hosentasche.

Im Anschluss ergriffen beide Täter die Flucht. Nachdem die Polizei verständigt wurde, wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Umfeld eingeleitet, welche jedoch keine Hinweise auf die Täter brachte.

Die 37-Jährige wurde vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst behandelt. Der 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen und veröffentlicht Täterbeschreibungen

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 : Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,60 – 1,70 m groß, südländisches Erscheinungsbild, schlank, kurze dunkle Haare, kurzer dunkler Bart, dunkle Kleidung, sprach akzentfreies Deutsch

: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,60 – 1,70 m groß, südländisches Erscheinungsbild, schlank, kurze dunkle Haare, kurzer dunkler Bart, dunkle Kleidung, sprach akzentfreies Deutsch Täter 2: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, südländisches Erscheinungsbild, schlank, kurze dunkle Haare, kurzer dunkler Bart, dunkle Kleidung, sprach akzentfreies Deutsch

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Heimeranstraße, Angelika-Lex-Weg, Kazmairstraße (Westend) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.