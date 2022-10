„Regenbogenpastoral“ in München ‒ Eigener Ansprechpartner für kirchliche Belange der LGBTQ-Community

Von: Marie-Julie Hlawica

Vor 20 Jahren hat Michael Brinkschröder den Queer-Gottesdienst in der Münchner Paulskirche mitbegründet. Jetzt ist er Ansprechpartner für die LGBTQ-Community in der Erzdiözese München und Freising. © Marie-Julie Hlawica

Eigene Seelsorgestelle für „Regenbogenpastoral“ – was der Ansprechpartner Dr. Michael Brinkschröder für die LGBTQ-Community in München erreichen will.

Die Erzdiözese München und Freising hat jetzt einen eigenen Ansprechpartner für die kirchlichen Belange der LGBTQ-Community. Ansprechpartner der „Regenbogenpastoral“ ist der katholische Theologe, Soziologe und Religionslehrer Dr. Michael Brinkschröder (55).

Hallo hat den Münchner – der schon 2002 mit Gerhard Wachinger den Queer-Gottesdienst in der St. Pauls-Kirche nahe der Theresienwiese gegründet hat – in seinem Pastoral-Büro in der Schrammerstraße getroffen und mit ihm über mehr Akzeptanz und Gleichberechtigung nicht nur von Homosexuellen in der katholischen Kirche gesprochen.

Dr. Michael Brinkschröder hat 2002 den Queer-Gottesdienst in München mitbegründet. © Marie-Julie Hlawica

„Regenbogenpastoral“ in München - Dr. Michael Brinkschröder, der Ansprechpartner für die kirchlichen Belange der LGBTQ-Community, im Interview

Herr Brinkschröder, wie lautet ihr offizieller kirchlicher Titel?



Ich bin Leiter für das Projekt „Schritte auf dem Weg zu einer Regenbogenpastoral“. Ich habe eine halbe Stelle, wöchentlich 19,75 Stunden und das Projekt ist vorerst auf zwei Jahre befristet.



Welche Aufgaben haben Sie?



Ich möchte Seelsorger ausbilden, sie für queere Gemeindemitglieder sensibilisieren und erreichbar machen, dazu breit in der Diözese München und Freising vernetzen. Es gibt zudem Veranstaltungen und Vorträge, etwa in Gemeinden und an Schulen, zu denen ich eingeladen werde.

Es ist viel zu tun, denn viele Seelsorger, die ihre Aufgabe seit Jahren sehr gut machen kommen nun erstmals mit ‚queeren Themen in Berührung. Und es gibt auf Seiten der Gemeindemitglieder viele Verletzungen durch die Kirche, die manche seit Jahren in sich tragen. Einen Anstoß gab schon das Netzwerk #Out in Church.

Es ist ein Wandlungsprozess, der sich nun mit dem Synodalen Weg öffnet, mit der Forderung, dass Katechismus und Lehre geändert werden müssen.



Ihre pastorale Arbeit gilt nur der LGBTQ-Gemeinde?



Wir sind ansprechbar für und von allen Katholiken. Wir wollen in der Regenbogenpastoral die Frage „Queer und katholisch – wie geht das zusammen?“ stellen und mit vielen offenen Gesprächen klären.

Die Vision der Regenbogenpastoral ist, alle kirchlichen Orte für die queere Community zu öffnen, damit es nicht mehr passiert, dass Homosexualität im Gottesdienst verteufelt wird. Leider hat die Kirche dazu noch keine klare Haltung.

Auch für die Trans-Community brauchen wir ein besseres Verständnis innerhalb der Kirche, wie überhaupt für ratsuchende Jugendliche. Hier wünsche ich mir mehr Arbeitskreise, wie sie etwa der Bund der Deutschen Katholischen Jugend anbietet.



Die katholische Kirche erlebt gerade Veränderung...



Gläubige wie Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen. Wichtig ist Verständnis und Sensibilität für Diversität in der Kirche: ob ethnische Identität, Hautfarbe, geschlechtliche Identität oder Menschen mit Behinderung.

Die Kirche muss sich für viele Dimensionen von Diversität öffnen – in einigen ist das ja auch schon lange geschehen.

Sie sind selbst auch Berufsschullehrer.



Ja, beim Beruflichen Schulzentrum Alois Senefelder habe ich eine halbe Stelle. Auch dort ist ‚Queer ein Thema. Ich möchte Menschen zum Nachdenken bewegen, stelle Rückfragen.

Ich bin offen für andere Meinungen, aber diese müssen sich hinterfragen lassen. Jugendliche und junge Erwachsene sollen sich ausprobieren können, ohne Diskriminierungserfahrung zu erleben.



Sie wollten ursprünglich in Theologie promovieren?



Ich habe Theologie und Soziologie studiert. Weil damals der sittliche Lebenswandel vom Bischof abgesegnet werden musste – ich bin schwul – habe ich meine Doktorarbeit in Soziologie geschrieben. Der Titel: „Sodom als Symptom“. Schon damals interessierten mich die Wurzeln der Homosexualität im Christentum.

Mein Hobby heute ist, die Bibel queer zu lesen. Oft ist die Rede von gleichgeschlechtlichen Paaren, etwa in Lukas 17.34 f. Aktuell liegt mein Schwerpunkt beim Neuen Testament.



Wie kann man die Regenbogenpastoral erreichen?



Am besten per E-Mail unter regenbogenpastoral@eomuc.de. Informationen gibt es auch beim Queer-Gottesdienst jeden zweiten Sonntag im Monat um 18.30 Uhr in der St. Pauls-Kirche.

