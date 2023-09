Baugenehmigung für Tram-Westtangente in München liegt vor: Wie es mit dem Projekt jetzt weitergeht

Von: Sebastian Fuchs

Grafik der Tram-Westtangente an der Kreuzung Fürstenrieder Straße/Agnes-Bernauer-Straße. © SWM/MVG

Die Regierung von Oberbayern gibt grünes Licht für die Trambahn-Westtangente in München. Ab Ende 2025 soll die Strecke abschnittsweise in Betrieb genommen werden.

München ‒ Die Stadtwerke München (SWM) haben den Planfeststellungsbeschluss für den ersten Bauabschnitt der Tram-Westtangente von der Regierung von Oberbayern erhalten. Damit steht dem Bau eines der wichtigsten Nahverkehrsprojekte Münchens nichts mehr im Wege.

Verbesserung der Verkehrssituation im Münchner Westen: Baugenehmigung für Tram-Westtangente erteilt

Die Neubaustrecke verbindet fünf Stadtviertel zwischen dem Romanplatz in Nymphenburg über die Fürstenrieder Straße in Laim, Sendling und Hadern sowie später auch die Boschetsrieder Straße in Obersendling bis hin zur Aidenbachstraße und wird laut SWM die Verkehrssituation im Münchner Westen verbessern.

Ende 2023 bis Anfang 2024 soll ein von der MVG erarbeitetes Realisierungskonzept für die Tram-Westtangente im Rahmen mehrerer Infoveranstaltungen mit Details zum Projekt und Bauablauf vorgestellt werden.

Um die Gesamtstrecke von 8,3 Kilometern strukturiert planen und umsetzen zu können, wurde die Trasse nach markanten Bauwerken und entsprechend den Möglichkeiten, die die geplanten Gleisabzweige zu den Bestandsstrecken bieten, in mehrere Abschnitte unterteilt, an denen parallel gearbeitet wird und die zu unterschiedlichen Zeitpunkten fertiggestellt und in Betrieb genommen werden.

Die neue Strecke ist ca. 8,25 Kilometer lang und hat voraussichtlich 17 Haltestellen. Damit wird das heute insgesamt 82 km lange Tramnetz um etwa zehn Prozent ausgeweitet. © SWM/MVG

Wann die einzelnen Bauabschnitte der Tram-Westtangente in München in Betrieb gehen sollen

Ende 2025 soll der erste Teil der Tram-Westtangente zwischen Agnes-Bernauer-Straße und Ammerseestraße in Betrieb gehen. Damit wird eine Linienführung von Pasing zum Gondrellplatz ermöglicht. SWM und MVG führen auf diesem Abschnitt einen Probebetrieb während der Gewährleistungsphase der Baufirmen durch und machen die Strecke gleichzeitig für die Fahrgäste nutzbar.

soll der erste Teil der Tram-Westtangente zwischen Agnes-Bernauer-Straße und Ammerseestraße in Betrieb gehen. Damit wird eine Linienführung von Pasing zum Gondrellplatz ermöglicht. SWM und MVG führen auf diesem Abschnitt einen Probebetrieb während der Gewährleistungsphase der Baufirmen durch und machen die Strecke gleichzeitig für die Fahrgäste nutzbar. In der zweiten Jahreshälfte 2026 kann nach derzeitiger Planung die Trasse im Norden erweitert und der Abschnitt Romanplatz ‒ Agnes-Bernauer-Straße befahrbar sein.

kann nach derzeitiger Planung die Trasse im Norden erweitert und der Abschnitt Romanplatz ‒ Agnes-Bernauer-Straße befahrbar sein. Ende 2027 kann die Strecke in den Süden erweitert werden. Die Trasse zwischen Ammerseestraße und einer provisorischen Wendeschleife am Ratzingerplatz geht in Betrieb.

kann die Strecke in den Süden erweitert werden. Die Trasse zwischen Ammerseestraße und einer provisorischen Wendeschleife am Ratzingerplatz geht in Betrieb. Ende 2028 geht der letzte Abschnitt zwischen Ratzingerplatz und Aidenbach-straße in Betrieb. Die Gesamtstrecke der Tram-Westtangente erreicht damit ihren Linienendpunkt am U-Bahnhof Aidenbachstraße.

Der Spatenstich für die Arbeiten zum Bau der Tram-Westtangente ist Anfang 2024 geplant. In den dann folgenden Jahren stellen die SWM auf 8,3 Kilometern eine Verkehrsanlage her, die aus Gleisen mit der dazugehörigen Infrastruktur sowie der runderneuerten Straße, Fahrrad- und Gehwegen besteht. Weitere Informationen zur Tram-Westtangente gibt es auf der Projektwebsite mvg.de/westtangente.

