Großaufgebot an der Reichenbachbrücke: Feuerwehr München rettet 26-Jährigen aus der Isar

Von: Marco Litzlbauer

Die Feuerwehr München hat am Wochenende an der Reichenbachbrücke einen Mann aus der Isar gerettet. © Feuerwehr München

München: Die Feuerwehr hat am Wochenende einen 26-Jährigen an der Reichenbachbrücke gerettet. Er war zuvor in die Isar gefallen. Die Hintergründe...

In der Nacht auf Samstag wurde gegen 3.15 Uhr ein Großaufgebot an Rettungskräften mit dem Schlagwort „Wasserrettung - eine Person im Wasser“ an die Isar alarmiert. In Höhe der Reichenbachbrücke sei eine Person treibend in der Isar - wurde der Integrierten Leitstelle gemeldet.

Reichenbachbrücke München: Feuerwehr rettet am Wochenende Mann aus der Isar

Der Einsatzführungsdienst, zwei Wasserrettungseinheiten, ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Streifenwagen der Polizei München waren laut der Feuerwehr im Einsatz.

An der Einsatzstelle an der Reichenbachbrücke sei schnell klar geworden, dass ein 26-jähriger Mann, der mit durchnässten Klamotten auf einem Mittelsteg stand, die vermeintliche Person im Wasser war. Der Mann war etwa fünf Meter am Rande der Isar ins Wasser gefallen und konnte sich im Anschluss selbst an den Mittelsteg retten.

Reichenbachbrücke München: 26-Jähriger war unterkühlt und musste in Klinik

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten den unterkühlten Mann und brachten ihn im Anschluss mit Hilfe eines Flaschenzugs, welcher an einer Drehleiter befestigt war, an die Oberfläche.

Der 26-Jährige wurde danach in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

