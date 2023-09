Neue Chefin im Münchenstift ‒ Vor welchen Herausforderungen Renate Binder steht und wem sie Mut macht

Von: Daniela Borsutzky

Renate Binder auf der Dachterrasse der Münchenstift Hauptverwaltung in Ramersdorf. © Daniela Borsutzky

Die städtische Gesellschaft Münchenstift steht bald unter einer neuen Leitung: Renate Binder übernimmt die Fäden und erklärt bei Hallo, was sie ändern möchte:

München ‒ Zehn Jahre lang war Siegfried Benker Geschäftsführer der städtischen Gesellschaft Münchenstift. Jetzt übernimmt zum 1. Oktober Renate Binder seine Nachfolge. „Ich freue mich immer noch total, dass mir der Aufsichtsrat sein Vertrauen ausgesprochen hat“, sagt Binder beim Termin mit Hallo.

Die 58-Jährige aus Sendling-Westpark hat sich in den vergangenen drei Monaten in ihren neuen Aufgabenbereich eingearbeitet. Im Interview spricht sie sowohl über ihre berufliche Herausforderung als auch Privates.

Frau Binder, Sie sind gelernte Pflegefachkraft. Dann haben Sie Gesundheits- und Sozialmanagement studiert. Zuletzt hatten Sie jahrelang eine Führungsposition im Referat für Gesundheit und Umwelt. Wenn man Sie jetzt in die Wohnbereiche schicken würde – kämen Sie noch zurecht?

Ein Grundverständnis und Interesse sind vorhanden und mit Hilfe und Fortbildungen würde ich wieder reinkommen. Ich kann auch alle Pflegefachkräfte, die ausgeschieden sind und mit den Gedanken spielen, wieder einzusteigen, ermutigen, dies zu tun. Es geht. In den vergangenen Wochen habe ich drei kleine Pflegepraktika gemacht, zweimal im Wohnbereich und einmal im ambulanten Dienst.

Sie haben früher vor allem in der Psychiatrie und in der Altenpflege gearbeitet. Was hat sich verändert?

Damals mussten sich die Bewohner stark an der Struktur des Altenheims orientieren. Heute müssen sie sich nicht mehr so sehr in die Institution einfügen, es geht viel mehr um individuelle Bedürfnisse. Darüber bin ich sehr froh – dass der Mensch im Mittelpunkt steht.

Was wird unter Ihrer Führung anders als unter Siegfried Benker?

Es wird keine Revolution geben (lacht). Im Oktober werde ich mit dem Team Ideen besprechen. Änderungen werden gemeinsam beschlossen. Ich bin kein Typ, der einsame Entscheidungen fällt.

Gibt es etwas, das Sie besonders im Auge haben?

Ich selbst bin seit langem alleinerziehend. Meine drei Kinder sind inzwischen erwachsen, 23 und 20 Jahre. Wenn sie noch kleiner wären, hätte ich mich nicht um die Geschäftsführung beworben. Mir ist es wichtig, zu betonen, dass man als Alleinerziehende nicht automatisch vereinsamt und verarmt. Ja, es gilt, die Zähne zusammenzubeißen. Aber es geht. Wichtig ist es, nicht aus dem Beruf auszusteigen, wenn die Kinder kommen, finanziell unabhängig zu sein und sich auch Freiräume zu schaffen, um sich zu erholen. Wir haben viele Alleinerziehende bei Münchenstift. Ich lege viel Wert darauf, dass sie hier Möglichkeiten haben. Auch das sind Lebensmodelle.

Was wird Ihre größte Herausforderung?

Die enormen Bauvorhaben umzusetzen. Auch mit Blick auf die gestiegenen Handwerkskosten und Energiepreise. Aber wir müssen auch – selbst wenn wir gut dastehen – weiter Personal akquirieren. Die Pflegebedürftigen werden weiter zunehmen.

Eines der Bauvorhaben: Das Queer Quartier Herzog*in in Sendling sollte bald fertig sein. Wie ist der Stand der Dinge?

Es ist ein tolles Gebäude mit Dachterrasse geworden! Ein paar freie Plätze gibt es noch, im Oktober finden auch weitere Besichtigungstermine statt. Offiziell eingeweiht wird es am Dienstag, 10. Oktober.

Und wie steht es um die Neubauten in Allach und in Harlaching?

An der Franz-Nißl-Straße wurde vergangene Woche der Grundstein gelegt, wir sind gut im Zeitplan. An der Tauernstraße sind wir ein bisschen weiter und schon im zweiten Stock angelangt. Beide Häuser sollen bis 2025 fertig werden.

Außerdem stehen drei große Generalsanierungen an: an der Rühmannstraße, dem Luise-Kiesselbach-Platz und in Giesing.

2036 ändert sich die Gesetzeslage, bis dahin muss alles umgesetzt sein. Daher müssen wir möglichst schnell in die Gänge kommen.

Für die Grünen sitzen Sie außerdem seit dieser Periode im Bezirksausschuss Sendling-Westpark. Haben Sie mit der neuen Aufgabe noch genügend Zeit für Kommunalpolitik?

Ich würde sehr gerne im BA bleiben. Ob sich das mit dem Arbeitspensum vereinbaren lässt, wird sich zeigen müssen.

Sie wandern gerne, waren vergangenes Jahr auf dem Jakobsweg und heuer in Portugal. Ein Ausgleich?

Der ist in erster Linie meine Familie sowie Freunde. Aber ja, ich radel und wander gerne, mache aber keine riesigen Bergtouren. Es ist eher das Weitwandern, das mich begeistert– ein Schritt vor den anderen.

