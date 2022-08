Kostenlose Rikschafahrten in der Maxvorstadt - TU München startet Mobilitätsprojekt

Vom 22. bis 26. August

+ © TUM/Fabian Fehn Mit dieser Rikscha kann man kostenlos vom 22. bis 26. August in der Maxvorstadt von A nach B gefahren werden. © TUM/Fabian Fehn

In der Maxvorstadt kann man künftig für kurze Zeit per Rikscha von A nach B gebracht werden. Dabei will die TU auf das „Ride-Parcel-Pooling“ setzen:

Vom 22. bis zum 26. August bietet eine Forschergruppe der Technischen Universität München (TUM) kostenlose Rikschafahrten in der Maxvorstadt an. Jeder kann den Service beanspruchen, auch um Güter zu transportieren.

Das Forschungsprojekt mit dem Namen „TEMPUS“ soll dabei zeigen, ob sich das „Ride-Pooling-System“ (bekannt unter anderem von Uber) auch auf den Güterverkehr ausweiten lässt. Es sollen sich mehrere Personen eine Fahrt teilen, die alle in ungefähr die gleiche Richtungen unterwegs sind.

Kostenlose Rikschafahrten in der Maxvorstadt: Auch Gütertransport möglich

Bestellt werden kann der Service per Handyapp oder Browserwebseite. Ein Algorithmus bestimmt dabei die Fahrgemeinschaft. Nutzer des Angebots erhalten die Möglichkeit, alte Batterien, kleine Elektrogeräte, vernünftig verpackte Altkleider und Spenden für die Opfer des Ukrainekrieges an die TU zu schicken - per Rikscha. Somit will die TUM das bekannte System auf „Ride-Parcel-Pooling“ ausweiten.

Spendenpakete werden anschließend an jeweilige Organisationen weitergegeben, Recyclinggüter fachgerecht entsorgt. Täglich zwischen 22. und 26. August kann man zwischen 10 und 19 Uhr den Service unter www.rideparcelpooling.com anfordern.

TUM/kw

