Rolling Stones kommen 2022 nach München: Alle Infos zum Konzert im Olympiastadion

2022 kommen die Rolling Stones nach München für ein Konzert im Olympiastadion. © J.Bouquet

Eine der größten Bands aller Zeiten kommt nach München: Die Rolling Stones halten auf ihrer Stadiontournee unter anderem in München. Alle Infos zum Konzert:

Die Rolling Stones begehen dieses Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum und feiern dieses gebührend mit einer großen Stadion-Tournee durch zehr Länder in Europa. In Deutschland halten die „Stones“ zweimal: Einmal in Gelsenkirchen und auch einmal im Olympiastadion in München.

Rolling Stones-Konzert in München: Am Pfingstsonntag spielt die Band im Olympiastadion

Am Pfingstsonntag, den 5. Juli, wird die Band im Rahmen der „SIXTY“-Tour einige ihrer besten Hits wie „Paint it Black“ oder „(I can‘t get no) Satisfaction“ spielen, aber auch, wie auf ihren Konzerten typisch, musikalische Überraschungen darbieten, mit denen nur die größten Fans rechnen könnten.

Auch wollen Mick Jagger, Keith Richard und Ronnie Wood ihre Anhänger mit einer neuen Tournee-Produktion bestehend aus einer riesigen Bühne, spektakulärer Licht-Show und revolutionärem Videodesign, das extra für die „SIXTY“-Tour entwickelt wurde, überraschen.

Mit ihrer Jubiläumstour treten die Rolling Stones somit das erste Mal seit 2018 wieder live in Deutschland auf. Damals waren sie im Rahmen der erfolgreichen „No Filter“-Tour auch in der Landeshauptstadt unterwegs - nun wollen sie München ein weiteres Mal einheizen.

Rolling Stones-Konzert in München: Ticketverkauf startet diese Woche

Der Ticketverkauf startet mit einer exklusiven „Presale-Phase“ am Mittwoch, 16. März ,auf www.eventim.de, um 12 Uhr. Der reguläre Verkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen startet zwei Tage später am 18. März, ebenfalls um 12 Uhr.

