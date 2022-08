Rollstuhlfahrer stürzt in München auf S-Bahn-Gleis ‒ Bahnhof Giesing während Rettung für Zug-Verkehr gesperrt

Am Donnerstag

+ © Marijan Murat/dpa Ein Rollstuhlfahrer in München stürzte am Bahnhof Giesing auf das S-Bahn-Gleis. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Hönle schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein Rollstuhlfahrer ist ohne Fremdeinwirkung auf das S-Bahn-Gleis am Bahnhof Giesing gestürzt. Eine aufmerksame Zeugin verhinderte Schlimmeres.

In München ist ein Rollstuhlfahrer am Bahnhof Giesing ohne Fremdeinwirkung auf das S-Bahn-Gleis gestürzt und kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Zug-Verkehr wurde während der Rettung kurzzeitig eingestellt.

Ohne Fremdeinwirkung - Rollstuhlfahrer stürzt in München auf S-Bahn Gleis

Der 82-Jährige befand sich am Donnerstag, gegen 10.40 Uhr, in seinem elektrischen Rollstuhl an dem Bahnhof. Laut ersten Ermittlungen der Bundespolizei sowie der Aussage von Zeugen war er eingeschlafen.

Im Schlaf sei er vermutlich unabsichtlich an den Steuerungshebel gekommen, woraufhin der Rollstuhl ohne Fremdeinwirkung und ohne Reaktion des Mannes auf das Gleis stürzte.

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte umgehend den Notruf, so dass rechtzeitig die Gleise gesperrt und S-Bahnen bzw. Züge angehalten werden konnten.

Zug-Verkehr am Bahnhof Giesing während Rettung unterbrochen

Während der Rettung und den Versorgungsmaßnahmen des Verunglückten im Gleis wurde der Zug-Verkehr im Bahnhof Giesing für rund 30 Minuten eingestellt. Es kam zu Behinderungen im Betriebsablauf der Bahn.

Über den Gesundheitszustand des 82-Jährigen sowie weitere Hinweise zu dessen Person liegen der Polizei derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.