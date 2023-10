„RosaParkt“ startet: Ein umgebauter Linienbus wird zum Aufenthaltsort mit offener Jugendarbeit für Mädchen und junge Frauen bis 21 Jahren

Von: Ursula Löschau, Daniela Borsutzky

Teilen

Wo dieser bunte Bus auftaucht, heißt es künftig „RosaParkt“. Der mobile Mädchentreff steht jeden Freitag am Rand des Hirschgartens nahe der Skateanlage, mittwochs im Heckenstaller Park und dienstags am Moosacher St.-Martins-Platz. © Ursula Löschau

Der mobile Mädchentreff „RosaParkt“ soll in drei Vierteln eine Anlaufstelle sein. Was in dem umgebauten Bus alles geboten wird, wo er überall halten wird:

München ‒ Chillecke, Kochnische, Toilette und Beratungsecke: In einem um- und ausgebauten, zwölf Meter langen Linienbus sind Mädchen und junge Frauen zwischen zehn und 21 Jahren unter sich. Das offizielle Eröffnungsevent des neuen mobilen Mädchentreffs findet am Donnerstag, 12. Oktober, ab 15.30 Uhr im Wirtshaus im Schlachthof statt – gleich nach dem Internationalen Mädchentag am Mittwoch, 11. Oktober. Erste Fahrten, zum Beispiel in Neuhausen-Nymphenburg und Sendling-Westpark, hat der mobile Treff aber jetzt schon unternommen.

Die Trägerschaft hat der Verein „Imma“ (Initiative für Münchner Mädchen) übernommen. Vier Pädagoginnen in Teilzeit kümmern sich um die Besucherinnen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Diese soll sich von thematischen Ideen – wie Selbstbehauptung, Sexual­pädagogik oder Umgang mit Sozialen Medien – über Partizipation und Förderung von politischem Engagement bis zu Kurzberatungen oder Weitervermittlungen zu anderen Einrichtungen erstrecken.



Mobiler Mädchentreff startet: Dort wird der Bus stehen

„Das mobile Angebot kann die bestehenden Häuser, beziehungsweise Angebote im Stadtteil nicht ersetzen, aber eine Vernetzungs- und Brückenfunktion dahin übernehmen und begleiten“, sagt Frank Boos, Sprecher des Sozialreferats. Es werde zudem „die Stadtteile mit wenig Möglichkeiten für die Freizeit von Mädchen und jungen Frauen in den Blick nehmen“.

Deshalb ist auch der Heckenstaller Park einer der ersten Standorte des neuen Angebots: jeweils mittwochs von 15.30 bis 20 Uhr. In Neuhausen macht der Bus an der Skateanlage im Hirschgarten-Viertel Halt: jeweils freitags von 15.30 bis 20 Uhr. Der Moosacher St.-Martins-Platz ist ebenfalls unter den ersten Standorten des neuen Angebots. Hier wird der Bus jeweils dienstags von 15.30 bis 20 Uhr halten.

Mobiler Mädchentreff startet: Freude bei den BAs

Der örtliche Bezirksausschuss fordert bereits seit Jahren einen stationären Jugendtreff. Inzwischen darf er zumindest auf ein Provisorium hoffen, das bald an der Garmischer Straße kommen soll. „Ich bin glücklich, dass wir jetzt wenigstens den Bus haben“, sagt Maria Hemmerlein (Grüne), ehemalige Gleichstellungsbeauftragte im BA Sendling-Westpark. Sie hat bereits 2017 einen Antrag für einen Mädchentreff im Viertel initiiert. „Bei der Sichtbarkeit von Mädchen und deren Möglichkeiten gibt es noch deutlich Luft nach oben“, betont Hemmerlein.

„Wir freuen uns natürlich, dass es jetzt dieses Angebot gibt und wir zumindest einmal die Woche einen mobilen Mädchentreff bekommen“, sagt Neuhausens BA-Chefin Anna Hanusch (Grüne). Das Ziel, eine dauerhafte Einrichtung zu schaffen, bleibe jedoch im Blick. „Wir werden beobachten, wie er angenommen wird, und vielleicht schauen, ob es alternative Standorte gibt.“ Für den Anfang hält Hanusch den Platz am Hirschgarten aber für gut geeignet – sowohl logistisch mit Platz für den Bus als auch wegen des hohen Bedarfs an Angeboten für Jugendliche. Und sie verspricht: „Wir bleiben weiter dran, im Stadtbezirk noch weitere Orte für Jugendliche zu sichern und anzubieten.“

Wo genau der Treff jeweils wie lange Station machen wird, entscheidet das Sozialreferat jeweils im Austausch mit sämtlichen Beteiligten.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.