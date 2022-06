Rosenheimer Straße in München: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Von: Marco Litzlbauer

Teilen

Bei dem Unfall auf der Rosenheimer Straße in München ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. (Symbolbild) © dpa/Boris Roessler

München: Ein schwerer Unfall hat sich am Wochenende auf der Rosenheimer Straße ereignet. Dabei ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Hintergründe...

Ein 57-Jähriger Münchner hatte am Samstag gegen 13 Uhr mit einem Pkw Mercedes die Rosenheimer Straße in Richtung stadtauswärts befahren. An der Kreuzung zur Franziskanerstraße fuhr er bei Grünlicht der Ampelanlage in den Kreuzungsbereich ein und wollte nach Polizeiangaben danach links abbiegen.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Zur gleichen Zeit fuhr ein 51-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem KTM-Motorrad auf der Rosenheimer Straße stadteinwärts. Er beabsichtigte in der Folge die Kreuzung zur Franziskanerstraße zu überqueren und seine Fahrt in gerader Richtung fortzusetzen.

Rosenheimer Straße in München: Motorradfahrer bei Unfall an Franziskanerstraße schwer verletzt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Rahmen des Abbiegevorgangs des 57-Jährigen zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 51-jährige Kraftradfahrer kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Auch dieses Wochenende: 26-Jähriger fällt in Isar - Feuerwehr mit Großaufgebot an Reichenbachbrücke +++

Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.