Film über Kult-Bar „Roy“: Hotel nach Abriss

Dem ehemaligen „Roy“ am Sendlinger Tor wird ein (Film-)Denkmal gesetzt

Von: Marie-Julie Hlawica

Roy Dubowy (links) und Günther Grauer, der das „Roy“ einst von ihm übernahm, beim Schwelgen in Erinnerungen. © Lindenthaler

Das Kult-Etablissement „Roy“ am Sendlinger Tor wird Jahre nach der Schließung mit einem Film geehrt. Roy Dubowy lässt die Geschichte der Bar Revue passieren:

München ‒ Frische Blumen überall, Perserteppiche am Boden, stoffbezogene Wände, Champagner in Flaschengrößen von einem bis zu 15 (!) Litern und eine Gaststättenkonzession für warme Speisen bis morgens um vier. Dazu fleißige Mitarbeiter, die den Gästen selbstverständlich aus dem Mantel halfen und ein Chef, der gerne jeden Wunsch erfüllte, damit sich alle bei ihm wohlfühlen. Kein Wunder, dass sich in den 80er- und 90er-Jahren unzählige Prominente im „Restaurant Bar Roy“ am Sendlinger Tor die Klinke in die Hand gaben – und man dieser Institution mit Kult-Status jetzt mit einem Film ein Denkmal setzt.

„Schillernd ist jede Zeit“, sagt Roy Dubowy (73), Gastronom, Namensgeber und Chef des legendären Szene-Lokals im Gespräch mit Hallo. „Aber das ‚Roy‘ war einfach anders! Eine wunderbare Location in einer wunderbaren Lage.“ 1978 übernahm der junge Hotelfachmann von seiner Mutter, Helene Dubowy, das durch einen Eintragungsfehler beim KVR genannte ‚Café Dubowe‘ in der Herzog-Wilhelm-Straße 30. Er eröffnete in diesen Räumen sein edles Restaurant.

Film über Kult-Bar „Roy“: Udo Jürgens aß seine Suppe in der Küche

Sein Anspruch war hoch. „Es sollte etwas Besonderes sein. Ich wollte mich dort, wo ich arbeite, fühlen wie zu Hause. Also gestaltete ich alles so, wie es mir gefiel!“ Auf Details legte er großen Wert: „Die Bar war aus Mahagoni. Die Lampen bestellte ich in England. Zum Kaffee auf dem Spitzendeckchen gab es ein After Eight. Und das Toilettenpapier war vierlagig: Man sollte sich auch die Nase damit putzen können!“



Promis wie Erni Singerl (2.v.r.) feierten gerne im „Roy“. © Lindenthaler

Die schräge Extravaganz, die musikalische Unterhaltung, der persönliche Charakter des Lokals sprachen sich herum. Dabei gab es keinen Türsteher, alle waren im „Roy“ willkommen. „Jeder wurde gleich bedient,“ das war Roy Dubowy wichtig. Von wilden Festen und Feiern wurde berichtet. Dubowys Credo bis heute: Diskretion ist Ehrensache! So viel erzählt er: Für viele berühmte und internationale Stars wurde das Lokal zum zweiten Wohnzimmer.

„Monti Lüftner arbeitete nebenan, war Stammgast, brachte seine Künstler mit, der Komponist Christian Bruhn etwa, Mireille Mathieu oder Katja Eb­stein. Herman van Veen kam – wir sind bis heute enge Freunde. Rosanna, die Tochter von Chris de Burgh, ist mein Patenkind. Und als Udo Jürgens essen wollte, aber alle Tische belegt waren, genoss er seine Kartoffelsuppe einfach bei uns in der Küche“, erinnert sich Dubowy. Auch Hollywoods Prominenz ging ein und aus. „Ich durfte Sir Peter Ustinov, Michael Jackson, Opernstars wie Luciano Pavarotti, Zubin Mehta, Grace Bumbry oder Lucia Popp begrüßen.“

Film über Kult-Bar „Roy“: Hotel nach Abriss

Doch irgendwann war es gut. Dubowy bekam ein Verkaufs-Angebot für sein Lokal, das er nicht ausschlug. „Nichts ist für immer“, sagt er – bis heute von seinem Schritt überzeugt. Er trennte sich 1998 von dem Restaurant, zog sich zurück an den Gardasee. Seine Wohnung in München-Sendling hat er aber bis heute behalten. Stolz schaut er zurück auf das, was er geschaffen hat, versöhnt und ohne Wehmut. „Ich hatte eine wunderbare Zeit, viel Glück. Ich komme auch immer gerne nach München zu Besuch, gehe in die Oper, treffe Freunde. Mit der Gastronomie habe ich abgeschlossen.“



Christiane Hörbiger (r.) ließ sich auch öfters im „Roy“ blicken. © Lindenthaler

Das Haus, in dem das „Roy“, das 2020 für immer seine Pforten schloss, einst war, wurde abgerissen. Dort entsteht nun ein Hotel. Der Film „Roy – Eine Legende geht zu Ende“ von Franz Meiller – der jetzt beim Filmfest präsentiert wurde – erinnert an die kultige Institution. Ein musikalisch-melancholischer Rückblick auf eine Bar und ihre Zeit, die scheinbar zu Ende ist.

