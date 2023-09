Vor Ruder-WM in Belgrad: Oliver Zeidler will Gold-Medaille holen ‒ und die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris

Von: Benedikt Strobach

Beim Deutsche Ruderverband (DRV) ruht die Medaillen-Hoffnung zum Start der WM in Belgrad auf Oliver Zeidler aus München. Der gibt sich siegessicher.

München / Belgrad ‒ Der Fokus des Deutschen Ruderverbands (DRV) vor der Weltmeisterschaft in Belgrad von Sonntag, 3., bis Sonntag, 10. September, ist klar: „Wir wollen sechs bis sieben Boote zu den olympischen Spielen 2024 nach Paris schicken“, erklärt Cheftrainerin Brigitte Bielig. Die größte Hoffnung liegt auf Einer-­Fahrer Oliver Zeidler aus München.



Der 27-Jährige liefert, nach dem enttäuschenden vierten Platz bei den European Championships 2022, eine starke Saison 2023, hat bis auf ein Rennen alle gewonnen. Nun will er in Serbien – wie 2022 in Tschechien – die Goldmedaille holen. „Eine Titelverteidigung wäre ein guter Fingerzeig in Richtung Paris“, sagt Zeidler. Sein Hauptaugenmerk sei Olympia.

Dafür muss er unter die besten neun der 48 Einer-­Ruderer kommen. Die Plätze eins bis drei der je sechs Starter pro Rennen kommen eine Runde weiter. Bis zum großen Finale müssen vier Runden gemeistert werden. Zeidler müsste mindestens das Halbfinale erreichen und im B-Finale (Sonntag, 10. September, 11.16 Uhr) um die Plätze sieben bis zwölf Dritter werden.

Der Münchner ist aber siegessicher: „An einem 90-­Prozent-Tag bin ich trotzdem noch schwer zu schlagen.“ Sein Ziel: Das A-­Finale (Sonntag, 10. September, 14.25 Uhr) gewinnen.



Motiviert sind beim DRV, der in 13 der 14 Rennklassen antritt, alle Protagonisten. Kathrin Marchand will im Para-­Mixed-Vierer die Silbermedaille vom Vorjahr verteidigen. Auch Tabea Schendekehl im Frauen-Doppel-­Vierer und Mattes Schönherr mit dem Deutschland-­Achter wollen sich über die WM für Olympia 2024 qualifizieren.

Oliver Zeidler bei der Ruder-WM: Der Turnierverlauf im Einer-Skull für Olympia 2024 ‒ und die Gold-Medaille

Allgemein: Insgesamt vier Rennen muss Oliver Zeidler erfolgreich abschließen, um die Olympia-Qualifikation sicher zu haben. Für diese benötigt er mindestens den neunten Platz der 48 Teilnehmer im Einer-Turnier der Männer. Um sich für die nächsthöhere Runde zu qualifizieren, muss Zeidler mindestens den dritten Platz in einem Rennen erreichen. In jedem Lauf treten sechs Sportler an.

Beginn des Turniers: Los geht es im Männer-Einer am Sonntag, 3. September, mit der ersten Runde, den sogenannten Heats, zwischen 9.30 und 10.19 Uhr. Die Erst- bis Drittplatzierten qualifizieren sich jeweils für das „große“ Viertelfinale (Mittwoch, 6. September, zwischen 11 und 11.21 Uhr). Die jeweiligen Plätze vier bis sechs müssen in die „Repechage“-Runde (Montag, 4. September, 15.30 bis 16.19 Uhr). Über diese können sich die dort erfolgreiche Athleten nachträglich noch für das Viertelfinale qualifizieren.

Plätze 25-48: Die anderen fallen in die „kleineren“ Viertelfinals EFGH (Dienstag, 5. September, zwischen 14.01 und 14.21 Uhr). Dort werden die Sportler nach Leistung in das „kleinste“ Halbfinale GH (Mittwoch, 6. September, 15.30 und 15.37 Uhr) und das „zweitkleinste“ Halbfinale EF (6. September, 15,44 und 15.51 Uhr). Das jeweilige Abschneiden dort legt fest, wer im Finale H (Donnerstag, 7. September, 17.18 Uhr) um die Plätze 43-48, Finale G (7. September, 17.25 Uhr) um 37-42, Finale F (7. September, 17.32 Uhr) um 31-36 oder Finale E (7. September, 17.46 Uhr) um 25-30 kämpft.

Plätze 1-24: Die Erst bis Drittplatzierten der „großen“ Viertelfinals erreichen das Halbfinale AB (Freitag, 8. September, 11.15 und 11.24 Uhr), die Vierten bis Sechsten das Halbfinale CD (Donnerstag, 7. September, 15.18 und 15.25 Uhr). In den Halbfinal-CD-Läufen qualifizieren sich erneut eins bis drei für das Finale C (Sonntag, 10. September, 10.28 Uhr) um die Plätze 13-18 sowie vier bis sechs für das Finale D (10. September, 9.40 Uhr) um 19-24. In den Halbfinals AB werden die Teilnehmer für das B-Finale (10. September, 11.16 Uhr) um die Plätze 7-12 sowie das A-Finale (10. September, 14.25 Uhr) um 1-6 ermittelt.

Für Oliver Zeidlers Ziele bedeutet das: Der Münchner muss in jedem Fall „Heat“-Lauf und „großes“ Viertelfinale als Erst- bis Drittplatzierter abschließen, um in das Halbfinale AB zu kommen. Für eine Olympia-Qualifikation reicht es dann bereits, in das B-Finale zu rutschen und dort mindestens Dritter zu werden. was insgesamt Platz neun entspräche. Für die Gold-Medaille muss Zeidler natürlich auch im Halbfinale einen der Ränge eins bis drei belegen. Anschließend muss er dann das Finale A gewinnen.