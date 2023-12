Nach Schnee-Chaos in München: S-Bahn-Betrieb auch am Montag eingeschränkt

Von: Benedikt Strobach

Ein Zug der Deutschen Bahn (DB) steht auf einem verschneiten Gleis am Hauptbahnhof. Nach dem Schnee-Chaos rollt der Zugverkehr langsam wieder an. © Karl-Josef Hildenbrand

Das Schnee-Chaos in München hat weiter Auswirkungen auf den S-Bahn-Betrieb: Auch am Montag kommt es zu Ausfällen und Einschränkungen.

München – Nach dem starken Schneefall vom vergangenen Wochenende arbeitet die Deutsche Bahn (DB) weiter daran, die S-Bahn in München wieder in den regulären Betrieb zu führen. Schlechte Nachricht vorweg: Auch am morgigen Montag, 11. Dezember, ist das nicht der Fall. Einschränkungen wird es laut DB sogar die gesamte Woche geben.

Schnee-Chaos bei der DB in München: Einschränkungen und Ausfälle auch am Montag – Zug-Einschränkungen in ganzer Woche

Man arbeite „mit Hochdruck daran, unsere Fahrzeuge wieder flottzubekommen“, teilt das Unternehmen auf der eigenen Homepage mit. „Durch den massiven Schneefall waren vielerorts Oberleitungen beschädigt oder Stromabnehmer haben sich unter der nassen Schneelast gesenkt.“ Dadurch hätten viele S-Bahnen „stromlos“ in der Kälte gestanden und müssten nun überprüft werden, um etwaige Frostschäden instand zu setzen.

Aus diesem Grund müssten die Verstärker-Züge des 10-Minuten Taktes auf den Linien S2, S3 und S8 sowie die Linie S20 „leider auch am Montag noch entfallen“. Auch im Lauf der weiteren (Arbeits-)Woche setzen sich die Einschränkungen fort. „Von Dienstag bis Freitag werden dann einige S-Bahnen der Linien S1, S2 und S8 zudem nur mit zwei statt drei Zugteilen unterwegs sein“, teilt die DB auf ihrer Homepage mit.

