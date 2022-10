Wegen Baustelle am Ostbahnhof: Münchner S-Bahn verkehrt einige Tage nach anderem Fahrplan

Von: Kevin Wenger

Am kommenden Wochenende muss mit einigen Änderungen im S-Bahn-Fahrplan in München zu rechnen sein. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Wegen einer Baustelle am Ostbahnhof verkehren die S-Bahnen am kommenden Wochenende anders. Besonders die Stammstrecke ist betroffen. Die Änderungen im Überblick:

Am kommenden Wochenende, durchgehend von Freitag, 14. Oktober, 22:30 Uhr bis Montag, 17. Oktober, 04:40 Uhr, sind die Gleise 1 bis 5 am Münchner Ostbahnhof wegen einer Baustelle gesperrt. Deshalb ergeben sich in der Fahrplanänderungen im S-Bahn-Fahrplan.

Baustelle am Ostbahnhof: Alle S-Bahn-Fahrpläne für das Wochenende im Überblick

S 1 aus Richtung Freising/Flughafen:

Beginnt/endet am Hauptbahnhof oben und fährt zwischen Moosach und Hauptbahnhof ohne Halt. Wegen anderer Bauarbeiten besteht zwischen Oberschleißheim und Freising/Flughafen ein Schienenersatzverkehr.

Beginnt/endet am Isartor und fährt zwischen Laim und Isartor mit allen Halten. Nutzen Sie bitte zur S 2 Richtung Erding die Tram 19 ab Hauptbahnhof bis Berg am Laim und steigen dort um.

S 2 aus Richtung Erding:

Beginnt/endet am Leuchtenbergring. Richtung Innenstadt steigen Sie bitte bereits in Berg am Laim aus und benutzen zur Weiterfahrt die Tram 19.

Beginnt/endet am Isartor und fährt zwischen Pasing und Isartor mit allen Halten. Zur S 3 Richtung Holzkirchen nutzen Sie bitte ab Hauptbahnhof andere Verkehrsmittel wie die U 5 bis Giesing und steigen dort um.

S 3 aus Richtung Holzkirchen:

Beginnt/endet in Giesing. Richtung Innenstadt nutzen Sie bitte die U 5 Richtung Hauptbahnhof.

Beginnt/endet von 4.40-22.40 Uhr am Hauptbahnhof oben, ohne Halt an der Hackerbrücke. Zwischen 22.40 und 4.40 Uhr beginnt/endet die S 4 bereits in Pasing.

Zwischen Hackerbrücke und Trudering fällt die S 4 komplett aus.

Beginnt/endet in Pasing. Nutzen Sie bitte zur S 6 Richtung Ebersberg die Tram 19 ab Hauptbahnhof bis Berg am Laim und steigen dort um.

S 6 aus Richtung Ebersberg:

Beginnt/endet am Leuchtenbergring.

Richtung Innenstadt steigen Sie bitte bereits in Berg am Laim aus und benutzen zur Weiterfahrt ebenfalls die Tram 19.

Beginnt/endet am Hauptbahnhof oben, ohne Halt an der Hackerbrücke. Zur S 7 Richtung Kreuzstraße nutzen Sie bitte ab Hauptbahnhof andere Verkehrsmittel wie die U 5 bis Giesing und steigen dort um.

S 7 aus Richtung Kreuzstraße:

Beginnt/endet in Giesing. Richtung Innenstadt nutzen Sie bitte die U 5 Richtung Hauptbahnhof.

Die Gegenrichtung gilt sinngemäß.

Die Deutsche Bahn (DB) arbeitet an diesem Wochenende am neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof, weshalb die Gleise 1 bis 5 gesperrt werden müssen.

DB/kw

