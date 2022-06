Störungen, Verspätungen und Ausfälle auf der S-Bahn-Stammstrecke München

Teilen

Aktuelle Störungen, Verspätungen und Ausfälle auf der Stammstrecke München. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Reparaturen führen am Donnerstag auf der S-Bahn-Stammstrecke und der Linie S3 zu Verzögerungen. Vereinzelt können Züge ausfallen oder vorzeitig wenden.

München - Auf der S-Bahn-Stammstrecke sowie der Linie S3 kann es aktuell zu einigen Verzögerungen und vorzeitigen Zugwendungen kommen.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Aktuelle Störungen auf der S-Bahn-Stammstrecke und der Linie S3 am Donnerstag

Wie die Deutsche Bahn berichtet, mussten am Donnerstag ein Signal am Münchner Ostbahnhof und eine Weiche im Raum Giesing repariert werden. Dadurch kam es auf der Stammstrecke am Vormittag in beiden Richtungen zu Verzögerung von bis zu zehn Minuten. Zudem kam es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwendungen.

Mittlerweile normalisiert sich die Verkehrslage wieder. Auf den Außenästen kann es jedoch weiterhinzu vereinzelten Folgeverzögerungen kommen.

Zusätzlich müssen die Fahrgäste der S3 mit Verzögerungen rechnen. Zwischen Olching und München-Lochhausen verursacht eine Reparatur an der Strecke Verspätungen von fünf bis zehn Minuten in beiden Richtungen. Auch hier kann es kurzfristig zu Ausfällen und vorzeitigen Zugwendungen kommen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.