Notarzteinsatz und Signalstörung: Verspätungen und Ausfälle bei S-Bahn-Linien 1,2,4 & 6 in München

Von: Sebastian Fuchs

Bei den S-Bahnen in München kommt es derzeit zu Verspätungen und Zugausfällen.(Symbolfoto) © dpa/Lino Mirgeler

Wegen eines Notarzteinsatzes und einer Signalstörung kommt es auf den S-Bahn-Linien 1,2,4 & 6 in München derzeit zu Verspätungen und Zugausfällen.

München ‒ Wegen eines Notarzteinsatzes sind auf der Strecke der S4/S6 in Richtung Ebersberg zwischen Haar und Zorneding aktuell keine Zugfahrten möglich. Die S-Bahnen aus Richtung München Ost enden und beginnen in Haar. Aus Richtung Ebersberg enden und beginnen die S-Bahnen in Zorneding.

Laut Mitteilung der Deutschen Bahn (DB) wurde ein Ersatzverkehr mit Taxis zwischen Haar und Zorneding eingerichtet. Es wird darum gebeten, nur die Fahrzeuge mit speziell gekennzeichneter SEV-Beschilderung zu nutzen. Die Beeinträchtigungen werden demnach bis ca. 11:00 Uhr andauern.

Verzögerungen und Ausfälle im S-Bahn-Verkehr in München ‒ Ersatzverkehr eingerichtet

Wegen der Reparatur an einem Signal kommt es auf der Strecke der S2 in Richtung Erding ebenfalls zu Verzögerungen und Zugausfällen. Der Abschnitt zwischen Markt Schwaben und Erding ist derzeit gesperrt. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.

Bei der S1 sind zwischen Neufahrn und Freising wegen einer Reparatur an der Strecke aktuell keine Zugfahrten möglich.

Die S-Bahnen verkehren ab Neufahrn ausschließlich zum Flughafen. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.

Laut DB ist in den betroffenen Streckenabschnitten mit Verzögerungen in beide Richtungen zu rechnen. Zugausfälle und Zugwendungen seien kurzfristig möglich.

