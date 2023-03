Saatgut-Bibliotheken starten in München: Wie das Angebot funktioniert, wo die Bibliotheken sind

Von: Kevin Wenger

Teilen

In München wird es bald drei Saatgut-Bibliotheken geben. (Symbolbild) © dpa/Hendrik Schmidt

In der Stadt München eröffnen demnächst drei Saatgut-Bibliotheken zur „Ausleihe“ von Samen. Wie diese funktionieren und wo sie zu finden sind:

München ‒ An drei Standorten eröffnen bald sogenannte Saatgut-Bibliotheken. Pünktlich zum Münchner „Flower Power Festival“ wird so der Zugang an Pflanzen, beziehungsweise ihre Samen, erleichtert.

Saatgut-Bibliotheken in München: Hier kann man Saatgut „ausleihen“

Ab dem 14. März können Interessierte in den Stadtbibliotheken Laim, Giesing und Ramersdorf Saatgut „ausleihen“, um dieses dann selber im eigenen Garten oder zuhause anzupflanzen. Über das Jahr soll die Pflanze dann gepflegt werden, sodass man im nächsten Jahr die neuen Samen an die Bibliothek abgeben kann.

Schon in der Gautinger Bücherei wurde eine Saatgut-Bibliothek eingerichtet.

Das Angebot ist vollkommen kostenfrei. Begleitend zur „Ausleihe“ gibt es Workshops, Infos und einen eigenen Newsletter. Entweder vor Ort oder unter www.muenchner-stadtbibliothek.de kann man sich weiter informieren oder sich für Informationsangebote anmelden.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.