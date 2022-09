Sanierung der Pfarrei St. Josef: Zuzug zur Gemeinde als Investitionsgrund

Ordinariat stoppt Baupläne der Pfarrei St. Josef – BA Allach-Untermenzing appelliert an Erzdiözese

Von: Ursula Löschau

Im ehemaligen Pfarrhaus sollen Wohnungen entstehen. Doch das Erzbischöfliche Ordinariat hat die Mittel gestrichen. Das stellt die Finanzierung des gesamten Gemeindelebens infrage. Kirchenpfleger Franz Koppold kümmert sich um das Sanierungsprojekt in St. Josef. © Ursula Löschau

Die Pfarrei St. Josef in Karlsfeld sollte eigentlich saniert werden, doch jetzt wurden die benötigten Gelder gestrichen. Dabei gibt es eigentlich genug Gründe, um zu investieren.

Allach/Karlsfeld Unsicherheit und Unzufriedenheit herrscht in der Pfarrei St. Josef in Karlsfeld, der auch etliche Allacher, vor allem aus der Gerberau, angehören. Seit Jahren arbeitet man dort an einem Sanierungskonzept. Eine Baugenehmigung liegt vor. Doch nun habe das Erzbischöfliche Ordinariat den Geldhahn zugedreht und bereits getätigte Finanzierungszusagen über rund 3,3 Millionen Euro wieder zurückgezogen, berichtet Kirchenpfleger Franz Koppold.

Das Verfahren sei so lange „verschleppt“ worden, bis sich die Sanierungskosten auf rund fünf Millionen Euro erhöht hätten. Er hofft nun, dass das Ordinariat zumindest den schon bewilligten Etat doch noch freigibt. Rückendeckung bekommt die Pfarrei dabei vom Bezirksausschuss Allach-­Untermenzing. Das Gremium hat in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Appell an die Erzdiözese beschlossen.

Sanierung der Pfarrei St. Josef: Ehemaliges Pfarrhaus als Hauptproblem

Das Hauptproblem innerhalb des Gebäudebestands stellt das ehemalige Pfarrhaus dar. Nachdem der frühere Pfarrer Johann Löb vor zehn Jahren dort ausgezogen ist und ein Pfarrverband mit St. Anna gebildet wurde, kam es noch zu einer kurzen Zwischennutzung. „Aber seit sechs Jahren steht es leer und darf nicht mehr vermietet werden, unter anderem wegen einiger Totleitungen und der damit verbundenen Legionellengefahr“, erklärt Koppold.

Seitdem wird die Sanierung geplant: Vor allem soll das Pfarrzentrum so umgebaut werden, dass vier Wohnungen geschaffen und vermietet werden können. „Mit den Einnahmen hätten wir für die nächsten 30 bis 50 Jahre die Basis für ein autarkes Gemeindeleben“, meint der Kirchenpfleger. Auch der Pfarrsaal könne mehr Miet­einnahmen bringen. Er müsse aber auch modernisiert werden.

Wobei: „Das hat keine hohe Priorität. Das könnten wir auch erst in einem weiteren Schritt machen“, sagt Koppold. Er bietet an, das Sanierungspaket notfalls auch zu reduzieren und Kosten einzusparen. „Was wir aber mindestens brauchen, ist grob geschätzt eine Anschubfinanzierung von 1,5 Millionen Euro“, betont er. Genauere Zahlen werden für weitere Gespräche mit dem Ordinariat gerade ermittelt.



Sanierung der Pfarrei St. Josef: Zuzug zur Gemeinde als Investitionsgrund

Zumindest für akute Sanierungsfälle innerhalb der nächsten fünf Jahre und weitere Planungsaufwendungen hat die Erzdiözese 250 000 Euro angekündigt. Für Koppold ist das aber „alles nicht durchdacht“. Der Kirchenpfleger betont: „Man muss doch in eine aktive Gemeinde investieren, noch dazu in eine wachsende Gemeinschaft wie hier.“ Damit meint er den Zuzug vom Bayernwerksgelände, von der geplanten Hirmerei in Allach und aus Ludwigsfeld.

Einen Abriss des Pfarrzentrums, wie von der Erzdiözese angeregt, lehnt die Pfarrei St. Josef jedenfalls ab. Vorschreiben könne das Ordinariat eine solche Maßnahme nicht. Fläche und Gebäude seien im Besitz der dortigen Kirchenstiftung.



Ohne die gewünschte Investition sieht Franz Koppold allerdings große Probleme auf St. Josef zukommen. „Dann haben wir keine Einnahmen und können früher oder später auch alles andere nicht mehr anbieten. Wenn alles verfällt, kann ich kein Gemeindeleben mehr organisieren.“ Oder kurz gesagt: „Ohne Moos nix los.“

