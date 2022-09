München und Sapporo feiern 50 Jahre Städtepartnerschaft ‒ „Höhepunkt wird Beginn des Oktoberfestes sein“

Von: Jonas Hönle

Teilen

50 Jahre Städtepartnerschaft München-Sapporo: Bürgermeister Akimoto trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein. © Michael Nagy/Presseamt München

München und Sapporo: Die Austragungsorte der Olympischen Spiele 1972 verbindet seit 50 Jahren nicht nur die Liebe zum Bier. Bürgermeister Akimoto wird OB Reiter trotzdem zum Wiesn-Anstich begleiten.

Zwischen München und der japanischen Stadt Sapporo besteht nun seit 50 Jahren eine Städtepartnerschaft. Anlässlich des Jubiläums hat sich Bürgermeister Katsuhiro Akimoto bei seinem Besuch im Rathaus heute in das Goldene Buch der Landeshauptstadt eingetragen.

Das hatte auch schon die verstorbene Queen Elisabeth II. bei ihrem Besuch 1965 getan.

50 Jahre Städtepartnerschaft zwischen München und Sapporo

Im Jahr 1972 waren bei Städte Austragungsorte der Olympischen Spiele: In München fanden die Sommerspiele statt, im mehr als 8.000 Kilometer entfernten Sapporo die Winterspiele.

„Obwohl zwischen München und Sapporo tausende Kilometer liegen, haben wir gemeinsam vieles auf den Weg gebracht, um unsere Partnerschaft zu beleben“, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter bei dem Empfang und betonte die enge und freundschaftliche Verbindung zwischen den beiden Städten.

Zugleich kündigte er an, die Beziehungen noch weiter ausbauen zu wollen. Zu diesem Zweck werde eine Delegation aus München, sobald möglich, auch zu einem Gegenbesuch nach Sapporo reisen.

Zum Doppeljubiläum 50 Jahre Olympische Spiele und 50 Jahre Städtepartnerschaft standen in diesem Jahr ganz besondere Begegnungen und Projekte auf dem Programm: Am großen Jubiläumsfestival im Münchner Olympiapark war mit Miyuki Oka auch eine Künstlerin aus Sapporo beteiligt.

München und Sapporo - Die Austragungsorte der Olympischen Spiele 1972

Münchner Brauereien brauten eigens ein Partnerschaftsbier, auf dessen Etikett das neue Logo der Städtepartnerschaft München-Sapporo abgebildet ist. Zuletzt sei ein solches Gemeinschaftsbier zum 200. Jubiläum des Oktoberfestes gebraut worden.

Sapporos Bürgermeister Katsuhiro Akimoto betonte bei dem Empfang im Rathaus auch die verbindende Wirkung des Bieres zwischen den beiden Städten. Auch in Sapporo werde ein Bierfest gefeiert, wenn auch in etwas anderen Dimensionen. An die Partnerstadt München erinnere in Sapporo zudem auch eine München-Brücke, ein Maibaum und der alljährliche Weihnachtsmarkt.

Der Besuch der Delegation mit Sapporos Bürgermeister Katsuhiro Akimoto und dem Stadtratsvorsitzenden Masato Hosokawa in München stellt nun einen weiteren Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten dar.

Die Gäste aus Japan erkunden München dabei beispielsweise bei einer Altstadt- und Viktualienmarkt-Tour, einer Brauerei-Besichtigung und einer Führung durch den Olympiapark.

„Ein weiterer Höhepunkt wird morgen natürlich der Beginn des Münchner Oktoberfestes sein“, kündigte Oberbürgermeister Reiter an. Beim Anstich im Schottenhamel-Zelt sind die Gäste aus Japan als Ehrengäste dabei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.