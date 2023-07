Sattelzug fährt Hydranten in Obersendling an: Unfreiwillige Dusche für die Münchner Feuerwehr

Von: Sebastian Fuchs

Die Feuerwehr © Philipp von Ditfurth/dpa

In Obersendling hat ein Lkw-Fahrer einen Hydranten übersehen und angefahren. Für die Münchner Feuerwehr bedeutete das eine unfreiwillige Dusche.

München ‒ Am Montagabend hat ein Sattelzug an einer Baustelle in Obersendling einen Hydranten beschädigt. Der Fahrer hatte diesen wohl beim Rückwärtsfahren übersehen und angefahren.

Laut Bericht der Feuerwehr hat er dabei das Standrohr des Unterflurhydranten in der Schertlinstraße abgerissen. Die Folge war eine große Wasserfontäne, die die Feuerwehrleute beim Eintreffen am Einsatzort schon von weitem sehen konnten.

Die durch den beschädigten Hydranten entstandene Wasserfontäne war weithin zu sehen. © Berufsfeuerwehr München

Ein Feuerwehrmann machte sich im Anschluss daran, den Hydranten abzudichten. Dafür muss man allerdings an die beschädigte Stelle treten, was eine unfreiwillige Dusche zur Folge hatte. Der Hydrant konnte verschlossen werden und die Feuerwehr rückte pitschnass wieder ab.

Es ist kein erheblicher Sachschaden entstanden. Einige Feuerwehrleute benötigten nach eigenen Aussagen danach trockene Kleidung.

