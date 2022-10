SWM öffnet vier Saunen in München für Herbst und Winter ‒ So steht es ums Eislaufen im Prinzregentenstadion

Von: Jonas Hönle

Die SWM öffnet vier Saunen in München für Herbst und Winter-Betrieb und das Prinzregentenstadion zum Eislaufen. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

In München gehen im Herbst und Winter Saunen in vier Schwimmbädern in Betrieb. Die SWM entschied auch über die Öffnung der Eislauffläche im Prinzregentenstadion.

Für den Herbst und Winter in München öffnet die SWM vier Saunen in Schwimmbädern und gibt die Fläche im Prinzregentenstadion für das Eislaufen frei.

SWM öffnet vier Saunen in München und erlaubt Eislaufen im Prinzregentenstadion

Für viele Münchner sei der Sauna-Besuch nicht nur entspannend, sondern auch gesundheitlich wichtig, sagen Nicole Gargitter und Clara Kronberger, SWM Bäderleitung. „Daher wollen wir trotz der angespannten Energielage ein Angebot bereitstellen, um in der kalten Jahreszeit sowohl schwimmen als auch saunieren zu können.“

Sauna-Betrieb in vier Schwimmbädern im Herbst und Winter

Mit den vier Saunen in Betrieb soll eine Versorgung des gesamten Stadtgebiets ermöglicht werden. Ab Montag, 17. Oktober, gilt also:

Die SWM öffnen die Saunen in der Olympia-Schwimmhalle, im Nordbad, Südbad sowie im Müller’schen Volksbad wieder zu den regulären Öffnungszeiten.

Die übrigen Saunen im Dantebad, Prinzregentenbad (brandbedingt außer Betrieb), Michaelibad, Bad Forstenrieder Park, Cosimabad und Westbad bleiben über den Herbst und Winter geschlossen. Im Westbad, wo die Saunalandschaft regulär im Eintrittspreis enthalten ist, gelten deshalb weiterhin die reduzierten Preise.

Alle Hallenbäder bleiben weiterhin geöffnet, die Temperatur bleibt in Schwimmerbecken bei 26 bis 28 Grad, in den Lehrschwimmbecken bei 28 Grad.

Das Dantebad geht aus Energiespargründen nicht in den Winterbetrieb.

Eisflächen in München begrenz - SWM öffnet Prinzregentenstadion im Winter zum Eislaufen

Im Prinzregentenstadion ist im Winter wieder Eislaufen möglich. Grund: Eislaufflächen in München sind sehr begrenzt und stark ausgelastet. Daher sind insbesondere Eissportvereine auf diese angewiesen.

Mit der Entscheidung, die Eislauffläche im Prinzregentenstadion zu öffnen, wollen wir insbesondere auch den Bedürfnissen des Vereinssports Rechnung tragen,“ erklären Gargitter und Kronberger.

Witterungsbedingt wird der Saisonstart auf den 1. Dezember 2022 verlegt. Damit könne laut SWM der Energie-Einsatz deutlich reduziert werden. Details zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen sollen noch vor Saisonbeginn bekannt gegeben werden.

