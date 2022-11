Verspätungen diverser S-Bahn-Linien auf der Stammstrecke - Die angepassten Fahrpläne

Zwischen Ostbahnhof und Leuchtenbergring

+ © dpa/Lino Mirgeler Ein defektes Signal zwischen Ostbahnhof und Leuchtenbergring schränkt derzeit fast alle Münchner S-Bahn-Linien ein. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kevin Wenger schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Fahrgäste müssen auf fast allen S-Bahn-Linien derzeit mit Verzögerungen und Verspätungen rechnen. Einige Linien werden nun umgeleitet und verzichten auf Haltestellen, eine Linie fällt aus.

Update, 16:20 Uhr: Nun entfällt eine Linie komplett

Zusätzlich zu den Verspätungen fällt nun auch eine S-Bahn-Linie komplett aus. Die Linie S20 fährt aktuell nicht. Auf den Linien S1, S2, S4, S6 und S8 kommt es weiterhin zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen.

Update, 16:10 Uhr: So verkehren S4, S6 und S8

Die Linien S4/6 und S8 verkehren durch die Probleme am Signal zwischen Ostbahnhof und Leuchtenbergring nicht mehr auf dem Regelweg.

Die Linien S4/S6 Ebersberg wird zwischen Pasing und Ostbahnhof umgeleitet und fährt in dem Bereich nicht auf der Stammstrecke. Die Stationen Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die S8 Herrsching-Flughafen wird ebenso zwischen Pasing und Ostbahnhof umgeleitet und fährt nicht auf der Stammstrecke. Der Halt am Leuchtenbergring fällt auch hier aus. Zudem wird bei dieser Linie der Zehn-Minuten-Takt aufgehoben.

-------------------------------------------

Ursprungsmeldung, 16:00 Uhr: Verspätungen auf Stammstrecke

Am späten Dienstagnachmittag müssen Passagiere der S-Bahn mit Verzögerungen auf fast allen Linien rechnen. Die Deutsche Bahn (DB) arbeitet unterdessen am Problem, das zwischen den Stationen am Ostbahnhof und Lechtenbergring auftauchte.

Vom defekten Signal an der Stammstrecke sind die Linien S1, S2, S4, S6 und S8 betroffen. Fahrgäste müssen hier kurz vor Beginn des Berufsverkehrs mit Verzögerungen bis zu zehn Minuten rechnen. Auch Zugausfälle und vorzeitige Zugwenden können vorkommen.

Auf der Linie S6 sorgte heute im Würmtal zwischen Planegg und Gauting schon ein defektes Stellwerk und eine kaputte Brücke für Chaos. Diese Probleme sind inzwischen behoben.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.