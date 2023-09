S-Bahn-Chaos in München! Reparatur an der Oberleitung: Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt

Von: Sebastian Fuchs

Wegen einer Reparatur der Oberleitung ist die S-Bahn-Stammstrecke in München derzeit gesperrt. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Wegen einer Reparatur an der Oberleitung ist die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof derzeit gesperrt. Alle Informationen:

Update 14:07 Uhr: Beeinträchtigungen bis Freitagabend

München ‒ Wie die MVG mitteilt, werden die Beeinträchtigungen voraussichtlich bis morgen Abend andauern. Die S-Bahn-Stammstrecke in München ist zwischen Pasing und Ostbahnhof wegen einer Reparatur an der Oberleitung derzeit gesperrt.

S-Bahn-Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt: So fahren die Züge aktuell

S1 Freising/Flughafen- Leuchtenbergring: Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach.

Alternative: U3 ab Marienplatz bis Moosach nutzen und dort Umstieg zur Linie S1 Freising/Flughafen.

U5 ab München Hbf und Karlsplatz bis München Ost nutzen und hier Umstieg zur Linie S8 von /nach München Flughafen. Zwischen Flughafen und Freising verkehrt alternativ Bus 635.

S2 Altomünster: Die S-Bahnen beginnen/enden Allach.

Alternative: Fahrgäste in Richtung Innenstadt nutzen bitte ab Allach die Buslinie 160 Richtung Pasing. Ab Pasing die Tram 19. Die Gegenrichtung gilt sinngemäß.

Es besteht ein Pendelverkehr mit einem Zug zwischen Petershausen und Allach.

S2 Erding: Die S-Bahnen beginnen/enden am München Ostbahnhof (Fernbahn). Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Alternative: Von/nach Leuchtenbergring und Berg am Laim bitte die Linie S6 von/nach Ebersberg nutzen.



S3 Mammendorf: Die S-Bahnen beginnen/enden in München-Pasing.



S3 Holzkirchen: Die S-Bahnen beginnen/enden am München Ostbahnhof.



Alternative: Von/nach Hirschgarten Tram 18 / 19 von/nach München Hbf / Pasing (Ausstieg Lautensackstraße) und dann Fußweg



Von/nach Laim Tram 19 von/nach München Hbf (Ausstieg Fürstenriederstraße) und dann Fußweg und von/nach Pasing Bus 157 und 130.



Zwischen München Hbf und München Ost verkehren die Tram Linien 16 mit Halt Karlsplatz und Isartor, Tram 17 mit Halt Karlsplatz, Tram 18 mit Halt Karlsplatz, Tram 19 mit Halt Karlsplatz, Marienplatz, Tram 20 mit Halt Karlsplatz und Tram 21 mit Halt Karlsplatz, Marienplatz und Ostbahnhof.



S4 Geltendorf

Die S-Bahnen beginnen/enden in München-Pasing.



S6 Tutzing

Die S-Bahnen beginnen/enden in München-Pasing.



S6 Ebersberg

Die S-Bahnen beginnen/enden am München Ostbahnhof.



S7 Wolfratshausen

Die S-Bahnen beginnen/enden in Siemenswerke.



Alternative: Von/nach Wolfratshausen die U3 Marienplatz bis Siemenswerke (U-Bahn Halt Obersendling) nutzen und dort in die S7 umsteigen.



S7 Kreuzstraße

Die S-Bahnen beginnen/enden in Giesing.



Alternative: S-Bahnen der Linie S3 Holzkirchen bis Giesing und dort in die S7 umsteigen. Bus 54 von/nach München Ostbahnhof und die U2 ab München Hbf oder die U5 ab München Hbf, Karlsplatz, München Ost bis Innsbrucker Ring, dann die U2 bis Giesing.



S8 Herrsching

Die S-Bahnen beginnen/enden in München-Pasing.



S8 Flughafen

Die S-Bahnen beginnen/enden in am München Ostbahnhof.



Alternative: Von/nach Pasing verkehrt auch der Bus 57 von/nach Laimer Platz und von dort die U5. Fahrgäste in/aus Richtung Laim und in/aus Richtung Sendling können auch den Bus 130 von/nach Harras nutzen.



Zwischen München Hbf und München Ost nutzen Sie bitte auch die U5



Die MVG bittet für mögliche Gleisänderungen um Beachtung die Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig.

DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.



Weitere Informationen unter mvg.de.

