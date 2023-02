In Münchner S-Bahn: Gruppe Jugendlicher prügelt 15-Jährigen ins Krankenhaus

Von: Marco Litzlbauer

Ein 15-Jähriger ist von einer Gruppe Jugendlicher krankenhausreif geschlagen worden (Symbolbild). © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

In einer S6 ist am Wochenende ein 15 Jähriger zwischen Gauting und Gräfelfing von anderen Jugendlichen brutal zusammengeschlagen worden.

München / Gräfelfing ‒ Wie die Bundespolizei am Sonntag, 5. Februar, mitgeteilt hat, sollen nach ersten Ermittlungen mindestens sechs zunächst Unbekannte in einer S-Bahn auf einen 15-Jährigen eingeprügelt und anschließend die S-Bahn in Gräfelfing verlassen haben.

15-Jähriger aus Gräfelfing in Münchner S-Bahn zusammengeschlagen - Mitreisende schreiten ein

Der in Gräfelfing Wohnende soll kurz nach dem Einstieg in Gauting körperlich angegangen worden sein. Dabei soll es zu mehrmaligen Schlägen und Tritten, unter anderem auch in die Genitalien des Buben gekommen sein. Der Versuch den 15-Jährigen beim Halt am S-Bahnhaltepunkt Stockdorf aus der S-Bahn zu ziehen misslang, da Mitreisende couragiert einschritten. Beim Halt in Gräfelfing flüchteten die Täter.

Eine Mitreisende, die sich in der S-Bahn befand, alarmierte die Polizei. Der 15-Jährige verließ am Haltepunkt Lochham die S-Bahn und ging nach Hause, wo er den Angriff schilderte.

Nach Attacke in Münchner S-Bahn: 15-Jähriger musste ins Krankenhaus

Beim 15-Jährigen wurde eine aufgeplatzte Oberlippe festgestellt. Zudem klagte er über starke Schmerzen im Kopf sowie im Unterleib. Er begab sich nach Einvernahme durch Beamte der Bundespolizei zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Im Zuge der Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung wurden die Personalien zweier Jugendlicher (14 und 15 Jahre alt, beide wohnhaft im Landkreis Starnberg) bekannt, die den 15-Jährigen attackiert haben sollen.

Zu den Hintergründen der Tat - beispielsweise auch, ob sich die Jugendlichen kannten - seien laut Bundespolizei zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen noch keine näheren Angaben möglich.

