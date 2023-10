Durchsagen vor allem für Blinde als Herausforderung

Menschen mit Handicap: Wenn S-Bahn-Fahren zum Hürdenlauf wird

Von: Andreas Schwarzbauer

Oft steht Josef Eglmeier am S-Bahnsteig vor einem kaputten Aufzug. © Andreas Schwarzbauer

Nicht für Jedermann ist eine S-Bahn-Fahrt in München entspannt und problemlos möglich. Zwei Männer mit Handicap schildern ihre Probleme beim Bahnfahren:

München ‒ Josef Eglmeier ist mit der S-Bahn von Aubing zur Hackerbrücke gefahren, um Karten für den Circus Krone zu kaufen. Doch nun steht er vor einem kaputten Aufzug. Der Aubinger hat keine Chance, vom Bahnsteig wegzukommen, denn er sitzt im Rollstuhl. Also fährt er mit der S-Bahn zur Donnersbergerbrücke. Dort funktioniert der Lift und Eglmeier fährt mit seinem Handbike – einem speziellen Fahrrad, das er mit Handkurbeln bewegt – zu seinem Ziel. Für Senioren mit Rollator oder Eltern mit Kinderwagen ist das allerdings keine Option.

Ein kaputter Lift am Bahnhof sei aber kein Einzelfall, sagt Eglmeier. „Irgendein Aufzug ist immer kaputt.“ Das liegt seiner Meinung nach daran, dass viele bereits sehr alt seien. Eglmeier wünscht sich daher eine Telefonnummer, bei der er im Vorfeld einer Reise anrufen kann, um zu erfahren, welche Aufzüge gerade außer Betrieb sind.

Bahn weist auf vielfältiges Infoangebot hin

Die Bahn verweist auf ihre Internetseite www.bahnhof.de sowie die Apps „DB Bahnhof live“ und „DB Barrierefrei“. Dort würden Störungen in Echtzeit angezeigt. „Außerdem können sich Reisende telefonisch bei der Mobilitätsservicezentrale unter 030/ 65 21 28 88 informieren“, teilt eine Sprecherin mit.

Die DB bemühe sich, durch eine „robuste und witterungsgerechte Technik“ die Funktionsfähigkeit ihrer Anlagen sicherzustellen. „Aufzüge und Fahrtreppen werden regelmäßig kontrolliert sowie gewartet und inspiziert.“ Durchschnittlich seien 95 Prozent der 111 Lifte im S-Bahn-Bereich verfügbar. Die häufigsten Ausfallursachen seien technische Störungen und Vandalismus. Alle Aufzüge und Rolltreppen könnten Probleme selbst melden. „So können Mitarbeiter die Reparatur schneller beauftragen und Ausfälle schneller beheben“, erklärt die Sprecherin.

Bahnhof an der Stammstrecke gar ohne Aufzug

Das alles hilft allerdings nichts, wenn an manchen Bahnhöfen überhaupt keine Aufzüge vorhanden sind. Darunter ist auch das Isartor. Für Eglmeier ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. „Es gibt so viele, die ins Deutsche Museum wollen. Aber wenn ich mit dem Rollstuhl unterwegs bin, habe ich dort keine Chance“, kritisiert er. Lob erhält die Bahn vom Eglmeier dafür, dass die Displays in der S-Bahn am Hauptbahnhof, Stachus und Marienplatz anzeigen, auf welcher Seite sich der Lift befindet.



Für wenig durchdacht hält er wiederum die Haltestange im Einstiegsbereich. Nur mit Mühe komme ein Rollstuhlfahrer daran vorbei. Ihn ärgert zudem, dass sich die Türen nur auf der Stammstrecke automatisch öffnen. „Außerhalb muss ich selbst drücken. Das ist oft schwierig, weil ich mit dem Rollstuhl nicht umdrehen kann, sondern mich verrenken muss.“

Durchsagen vor allem für Blinde als Herausforderung

Nicht nur Rollstuhlfahrer haben Probleme in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch für andere Menschen mit Beeinträchtigung stellen Fahrten mitunter eine Herausforderung dar. Christian Bauer ist vollständig blind und fährt regelmäßig von der Innenstadt nach Höhenkirchen. Dabei ist er am Bahnhof auf die Lautsprecher-Ansage angewiesen, welcher Zug als Nächstes kommt. „Das ist eine Katastrophe.

Christian Bauer ärgert sich über Durchsagen zur falschen Zeit. © Andreas Schwarzbauer

Häufig kommt die Durchsage, wenn die S-Bahn gerade einfährt, sodass man nichts versteht.“ Oder es gebe überhaupt keine Information. „Ich muss die anderen Leute fragen, aber bis das passiert ist, ist der Zug häufig bereits abgefahren“, moniert er. Das Problem ließe sich leicht lösen, wenn die Durchsage komme, bevor die S-Bahn einfährt, schlägt er vor. „Es kann doch nicht sein, dass man als Blinder Angst haben muss, dass man nicht ankommt“, ärgert sich Bauer.



Doch so einfach ist das nicht, wie ein Sprecher der Bahn mitteilt. „An einem Großteil der Stammstreckenbahnhöfe erfolgen die Ansagen automatisiert vor Einfahrt des nächsten Zuges.“ Allerdings gebe es vor allem zwischen Donnersbergerbrücke und Ostbahnhof eine sehr enge Taktung, da dort viele Züge unterwegs seien. „Durch den dichten Bahnverkehr in beide Richtungen lässt es sich hier leider nicht immer vermeiden, dass Ansagen erfolgen, während gerade auf einem der beiden Bahnsteiggleise eine S-Bahn ein- oder abfährt“, erklärt der Sprecher. Die Bahn wolle aber ihre Mitarbeitenden für die Thematik sensibilisieren.

