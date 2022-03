Biss-Angriff bei Fahrscheinkontrolle in Münchner S-Bahn

Teilen

Ein 24-jähriger Fahrgast hat in einer Münchner S-Bahn Richtung Holzkirchen einen DB-Mitarbeiter angegriffen. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Bei der Fahrscheinkontrolle griff ein 24-Jähriger einen DB-Mitarbeiter an. Nachdem er ihm in die Hand biss und gegen die Beine trat, flüchtete er aus der S-Bahn.

München - Am gestrigen Mittwochnachmittag griff ein 24-jähriger Fahrgast in einer S-Bahn Richtung Holzkirchen bei der Fahrscheinkontrolle einen Kontrolleur an.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Angriff in Münchner S-Bahn: Fahrgast greift DB-Mitarbeiter bei Fahrscheinkontrolle an

Als die DB-Mitarbeiter den 24-jährigen aus Maisach und seine Begleiterin zur Kontrolle ansprach, konnten die sie keinen Fahrschein vorweisen. Beim nächsten Halt versuchten die beiden deswegen aus der S-Bahn zu fliehen.

Einer der Kontrolleure hielt den 24-Jährigen fest, woraufhin ihm der mehrmals gegen den Oberschenkel trat und ihn die Hand biss. Dabei verletzte er den Bahnmitarbeiter am Finger und konnte flüchten.

Die 18-jährige Begleiterin konnten die Kontrolleure bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten einen Marihuana-Joint und konnten die Personalien des Angreifers ermitteln. Gegen die beiden Fahrgäste ermittelt die Polizei jetzt wegen Fahren ohne Fahrschein, Körperverletzung und unerlaubtem Drogenbesitz.

Quelle: www.hallo-muenchen.de