Bauarbeiten an der S-Bahn-Linie S2 bei München: Mit diesen Einschränkungen ist zu rechnen

Barrierefreiheit schaffen

+ © dpa/Frank Mächler Wegen Bauarbeiten wird auf der Linie S2 unter anderem SEV eingerichtet und Haltestellen entfallen. (Symbolbild) © dpa/Frank Mächler

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kevin Wenger schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die S-Bahn-Linie S2 wird an einigen Tagen wegen Bauarbeiten eingeschränkt. Welche Haltestellen betroffen sind und welche Alternativen es gibt:

München ‒ An der S-Bahn-Linie S2 wird fleißig gebaut. Die Barrierefreiheit am Bahnhof Riem und Oberleitungen im Bereich Feldkirchen werden im Fokus stehen. Deshalb müssen Fahrgäste an einigen Tagen mit verschiedenen Einschränkungen rechnen, so unter anderem mit Entfall von Haltestellen.

Einschränkungen der S2: SEV zwischen Riem und Markt Schwaben

Zwischen Mittwoch, 7. Juni, ab 22:45 Uhr, bis Montag, 12. Juni, 3:30 Uhr, werden alle Züge der S2 zwischen Riem und Markt Schwaben durch SEV-Busse ersetzt. Der Bus ist von 6 bis 21 Uhr im 20-Minuten-Takt unterwegs und wird die Strecke in circa 30 Minuten absolvieren.

Am Freitag, 9. Juni, fährt zusätzlich ein Expressbus zwischen Markt Schwaben und der U-Bahn-Station Messestadt Ost, wo Fahrgäste in die U2 umsteigen können. Dieser Bus fährt ohne Zwischenhalt durch. Die Reisezeit auf dem betroffenen Streckenabschnitt verlängert sich um 20 Minuten.

Einschränkungen der S2: Entfall der Haltestellen

Wegen der Bahnsteigarbeiten halten die S-Bahnen in Riem an einem provisorischen Bahnsteig und verkehren über ein anderes Gleis. Dadurch wird die Streckenkapazität so eingeschränkt, dass die stadteinwärts fahrenden Bahnen auf die Halte in Grub und Berg am Laim verzichten müssen. Das beginnt am Montag, 12. Juni und endet am Samstag, 15. September.

Für Fahrgäste von und nach Grub ist ein Transport per Bus von Poing über Grub nach Heimstetten geplant. Passagiere nach Berg am Laim können ab Leuchtenbergring die Tram 19 (Haltestelle Einsteinstraße) oder ab Ostbahnhof die Buslinie 190 nutzen.

Einschränkungen der S2: Unterführung gesperrt

Die S-Bahnen mit Fahrtrichtung stadtauswärts sind von den Ausfällen nicht betroffen und fahren auf dem Normalweg.

Zudem müssen Fahrgäste mit einer Sperrung der Unterführung am Bahnhof Riem rechnen. Ab 12 Juni bis Mitte September ist der Durchgang vollständig gesperrt. Ein Wechsel zwischen beiden Bahnsteigen ist alternativ über den Bahnübergang an der Graf-Lehndorff-Straße oder die Personenunterführung Erdinger Straße möglich.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.