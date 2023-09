Reparatur an einem Zug auf der Stammstrecke in München abgeschlossen ‒ Verzögerungen und Zugausfälle möglich

Von: Sebastian Fuchs

Wegen der Reparatur an einem Zug kommt es zu Verzögerungen im S-Bahn-Verkehr in München. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Reparatur an einem Zug ist abgeschlossen. Dennoch kommt es am Nachmittag noch zu Verzögerungen im S-Bahn-Verkehr in München.

München ‒ Durch Reparaturarbeiten an einem Zug zwischen der Donnersbergerbrücke und München Ost kommt es noch zu Verzögerungen im S-Bahn-Verkehr in München. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, sind die Arbeiten inzwischen abgeschlossen.

Es kommt im betroffenen Streckenabschnitt in Richtung München Ost dennoch zu Folgeverzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Zugausfälle und vorzeitige Zugwenden seien kurzfristig möglich.

Reparatur eines Zuges: Aktuelle S-Bahn-Einschränkungen in München

Bei der S2, S3 und S8 entfällt der 10-Minuten-Takt.

und entfällt der 10-Minuten-Takt. Die S-Bahnen der Linie S8 fahren wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten.

fahren wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten. Die S-Bahnen der Linie S2 München Ost - Altomünster / Altomünster - München Ost verkehren auf dem Regelweg mit allen geplanten Halten.

